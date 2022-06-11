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娛樂
2022-06-11 20:00:05

RubberBand逢騷必雨仍獲樂迷撐場 主音6號：係愛定責任啊？

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繼上月西九竹翠公園的3場戶外騷後，Rubber在中環海濱開騷再遇大雨。 冒雨表演的主音6號全身濕透。

RubberBand昨晚(10)為中環海濱的「藝術舞台ARTSTAGE」擔任表演嘉賓，繼上月在西九文化區的3場戶外騷後，RubberBand繼續獲雨神「恩寵」，在開騷前5分鐘突然滂沱大雨，不過仍無損樂迷睇騷興致，RubberBand見狀即提早上台，唱出《脫軌時刻》掀序幕，主音6號笑言：「啱啱先喺對面開完，都驚今晚會冇人，不過見到大家冒住雨嚟支持，真係好開心。」

encore答謝樂迷冒雨撐場

其後，RubberBand冒雨獻唱《豬籠墟事變》、《你和我》及《好好地過》，被雨水淋到全身濕透的6號笑問觀眾：「咁大雨大家都喺度係愛定責任啊？」最後他們以Ciao》及《未來見》跟樂迷道別。雖然雨勢持續，但樂迷仍不肯離開高呼encore，最終RubberBand不敵樂迷的熱情，再次上台唱出兩首encore歌曲《阿波羅》及《發現號》，完場時不忘叮囑冒雨撐場的樂迷，要盡快更換衣服以免着涼。

唱完最後兩首歌後，阿正將頸上的毛巾拋下台予觀眾。 唱完最後兩首歌後，阿偉將頸上的毛巾拋下台予觀眾。 RubberBand鼓手泥鯭。

望往日本錄音

騷後RubberBand受訪，對於逢騷必有雨，6號笑謂：「上次嗰3晚畀我哋預演咗，雖然今次嘅雨勢係再大啲，但因為有之前經驗，可以用唔同心態去面對。」RubberBand計劃於89月推出新碟，期望可往日本錄音，問到可會帶同家人同行？阿正指也希望，「不過都要睇到時情況，以安全為主。」若然成行，將會是囡囡的首個旅行。

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