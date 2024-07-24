Sammi演唱會｜否認古天樂做尾場嘉賓 林峯講「我係睇你嘅戲大」搞到鄭秀文嘩一聲

鄭秀文（Sammi）昨晚（23/7）在紅館舉行第9場「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023」（Rescheduled ），小師妹黃淑蔓、Tim@Dear Jane、方皓文、音樂人蘇道哲、SuperGirls的Yanny和Jessica、唐詩詠和商台DJ阿強等捧場。表演嘉賓林峯出場，震撼全場，手拖手合唱《愛在記憶中找你》，他追問網上流傳嘉賓名單是不否有古天樂？Sammi澄清：「假㗎！」他即笑說：「早知唱《今期流行》啦！」

Sammi穿上紅色巨型玫瑰花裙，出場演唱《哭泣遊戲》 、《上一次流淚》和《如何掉眼淚》等眼淚系列歌曲後，被舞台效果的白色泡泡灑滿一身，她笑說：「成面都係，頭先仲滴咗啲落咀，吞埋佢，真係『留藏在血管裏』（《如何掉眼淚》歌詞）」然後她介紹嘉賓出場，說：「今晚呢個Bonus 就厲害啦，我驚你哋開心到拆天。呢個嘉賓呢，我就由細睇佢嘅TVB劇睇到大，呢位嘉賓最近著火呀，好Hot！總之我細細個就睇佢嘅戲長大啦！好，去歌先。」歌曲前奏響起，全場立即尖叫，Sammi驚歎：「咁快認得？兩秒咋喎，咁勁揪？！」

林峯從舞台中間升上，合唱《愛在記憶中找你》時手拖手滿場飛，期間林峯用手帕替Sammi抹去頭上的泡泡，盡顯紳士風度。唱畢，Sammi感謝林峯百忙中抽空擔任表演嘉賓，他自爆太興奮，出發紅館前在家中弄損手。他問Sammi說：「網上流傳嘉賓名單，點解今日係『待定』？（梗係唔係啦，假㗎！）我仲睇到個名單有『龍捲風』即係古天樂，其實你好多次演唱會都請佢嚟⋯（假㗎，佢話唔得閒喎）哎呀，早知頭先同你合唱《今期流行》啦，你又跳得！」他還邊說邊跳幾步經典動作，全場爆笑。

然後Sammi表示要送林峯禮物，就是一大碗叉燒飯，林峯見狀笑說：「多謝你，好『大』舊叉燒呀！」Sammi說：「好大碗飯，但得一粒叉燒，依家叉燒貴！鍾唔鍾意？係咪好有意思？」林峯在電影《九龍城寨之圍城》因為一碗叉燒飯展開在城寨的故事，他高舉叉燒飯跟觀眾打招呼，說：「大家好，我係『陳洛軍』！」全場歡呼。Sammi認真地說：「林峯喺呢行嘅演藝生涯，都係有血有淚，呢碗叉燒飯食落去都真係滋味在心頭！」豈料林峯說：「多謝，其實我都係睇你嘅戲大！」Sammi「嘩」聲大叫，笑住返回後台。