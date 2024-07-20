Sammi演唱會｜鄧麗欣即戴鄭秀文親製水泡餅頸鏈 進化蜜桃臀被問：係咪執過

攬實《填詞魂》謝雅兒給力

Sammi身穿Monica Ivena 香檳色水晶高級訂製晚裝亮相介紹謝雅兒出場，雅兒說：「阿媽，我得咗啦！」全場歡呼。Sammi攬住她說：「嘩，你緊張到成個人震晒，起晒雞！唔使驚，大家都會支持你，每個人都有做過新人嘅階段，每個人都需賈被肯定、被認可，今晚舞台就同你分享，希望你盡情展現自己。」即使Sammi的長裙不便走動，但她仍不理儀態一手抽起裙擺，一手拖住雅兒走勻舞台合唱《默契》。

之後雅兒激動感謝Sammi提攜，並說：「我細個屋企比較窮，只收藏一隻唱片，就係Sammi嘅《終身美麗》。我媽媽依家應該喊晒！」Sammi開心表示：「你咁有taste，所以今晚得到呢個機會。今年金像獎頒獎禮見到你攞獎我好感動，諗返我自己喺金像獎呢個旅途上都掙扎咗好多年，見到你攞獎嘅激動、真情流露，唱歌時嘅真摯，深深打動我！我哋都係追夢、都係夢想成真嘅人，所以唔好放棄！」雅兒獨唱《填詞魂》時，觀眾大叫「加油」，場面感人。