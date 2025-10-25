Sammi鄭秀文現身紮紮跳 誓言唔會就力做好拉闊

鄭秀文（Sammi）今日到西九出席保險公司活動，早前腰部拉傷的Sammi狀態不錯，健步如飛，在台上分享時，說到興起更會跳幾下。 她接受訪問時，已康復到8成半，但仍不能做重力運動。她透露在健身室做運動時一時分神，所以不小心拉傷腰部，但自己看過一些網上運動受傷的影片後，自覺自己的傷勢並不算太過嚴重，已感萬幸。她表示有做熱身運動，笑言自己年紀大，做運動時要量力而為，並稱完拉闊之後會好好休息。

不影響拉闊演出 問到會否影響在「拉闊」上的表現，或重新改動表演，Sammi說依舊會落力演出，毫不打算就力，rundown或演出內容都不會改變。對於張敬軒表示可以遷就她，她說：「唔使丫！我排舞都無就，最多返去捽下。」她表示完成「拉闊」之後會多做復健運動，強化腰部肌肉。 她稱上一次做「拉闊」已經是24年前，加上今次可以同張敬軒合作，儘管不是個人演唱會模式，自己付出的心血和力量都不會比演唱會少。