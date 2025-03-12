Scarlett Johansson重申黑寡婦已死：無法重返漫威宇宙

Scarlett Johansson演的黑寡婦，能夠獨立成為拍成電影，整明此角色甚受歡迎。

40歲荷李活女星施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)，對於有報道指她重返漫威電影宇宙(Marvel Cinematic Universe，MCU)，再演黑寡婦/娜塔莎(Black Widow/Natasha Romanoff)的傳聞。 施嘉莉近日接受雜誌《InStyle》採訪時，就強調黑寡婦一角在2019年的《復仇者聯盟：終局之戰》中已經死去。她說：「娜塔莎死了。她死了。你知道嗎？」娜塔莎/黑寡婦是一名技藝高超的特攻，是復仇者聯盟的重要成員，她最終犧牲自己來擊敗外星反派Thanos，而拯救了宇宙。

隨著漫威電影宇宙下一階段真逐步展開，關於黑寡婦/娜塔莎回歸的謠言層出不窮，包括指她會在7月25日上映的《神奇四俠》(Fantastic Four)出現，對於傳聞施嘉莉指：「人們只是不願意相信這一點。他們總想『她可能會回來』。」但她強調，「宇宙的平衡掌握在黑寡婦的手中。我們必須放手。黑寡婦已經拯救了世界，應該讓她享受英雄時刻。」

雖然施嘉莉在2021年的前傳電影《黑寡婦》(Black Widow)中，再次飾演娜塔莎，但她明言不會再扮演這個角色。漫威的改版復仇者聯盟陣容將於2026年推出《復仇者聯盟：毀滅日》(Avengers: Doomsday)，其中羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)將變身成超級反派「末日博士」(Dr. Victor von Doom)。而施嘉莉將於7月2日透過電影《侏羅紀世界：重生》(Jurassic World: Rebirth)與影迷見面。