Serrini與Anson Lo撓手合唱 唔記得打屁股 MC張天賦劇透與Jer開騷有驚喜(有片)

CHILL CLUB舉辦的《CHILL CLUB Have A CHILL Live》昨晚(31日)於灣仔會展舉行，請來多位得獎歌手演出，包括MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo) 和邱士縉(Stanley)、MC張天賦、Serrini、Dear Jane、Nancy Kwai(歸綽嶢)和女子組合Beanies。Serrini獻唱《樹妖》、《月色魔美》等作品外，並跟Anson Lo和Stanley同台合唱，三人在後台合照，Serrini被「大表撈」夾攻，搞到失控尖叫，瞬間面紅。

向來主動出擊的Serrini撓著Anson Lo手臂，又摸對方心口，她受訪時失憶反問，「我有喺台上摸佢心口咩？有時啲行為做咗都唔係好覺！」她自爆原打算在合唱時打對方屁股：「但觀眾太熱情我亂咗節奏，唔記得咗！」至於面對真空穿Deep V西裝的Stanley，Serrini 笑言，「我只是記得控制住自己的視線，因為我生得唔高，一望Stanley就係佢心口，所以唔敢望過去，好危險。」談到Stanley成為為陳卓賢報仇，令她面紅紅，Serrini笑言專向Ian這類型的I人(內向者)出擊，但面對較外向的E人就難以招駕，故此在Sammi演唱會做嘉賓時都口啞啞。她又宣布腳傷痊癒，全面投入工作。

MC自言除衫係幽默 與Jer挑戰難度？

而MC張天賦與師妹Nancy合唱《世一》，重現MV畫面，勾起不少回憶。表演完的Nancy做觀眾繼續欣賞演出，她表示看到邱士縉(Stanley)脫外套跳舞心心眼：「我一直喺台下睇住，可惜淨係除到件恤衫。」身旁的MC表示，「唔同人除衫有唔同感覺，我除咗就係幽默。」

MC表示將舉行兩場外地巡迴演唱會，至於月底與柳應廷(Jer)開騷，他透露已經開會，「我覺得係有少少驚喜。」但他非常口密但暗示：「我覺得係啲頗為有挑戰性嘅嘢，要練吓要排吓。」至於巡唱時間表，至於會否再舉行香港站，就要視乎公司安排。