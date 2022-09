So Ching不時在網上抒發對男友的思念之情。

於MIRROR演唱會嚴重受傷的舞蹈員阿Mo(李啟言)日前已由嚴重轉為穩定,並轉至神經外科病房,維生指數穩定。阿Mo 的女友兼COLLAR成員So Ching(蘇芷晴)自意外發生至今個半月,一直陪伴左右,更不時在網上抒發對男友的思念之情,

今日凌晨,So Ching 於Ig 限時動態分享了一張與阿Mo舊日跳舞的照片,並留言寫道:「I miss our old days」,她又轉發了阿Mo和友人的合照,友人在照片上寫道:「SOCHING 將你同我講既野送返俾你,你已經好,叻好西利啦!!一齊加油!」So Ching就回覆表示:「知道,I miss that day」。