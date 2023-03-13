So Ching孖Winka開騷感激歌迷不離不棄 經理人Wing宣布COLLAR將舉行演唱會

COLLAR成員So Ching(蘇芷晴)及Winka(陳泳伽)日前舉行首個二人音樂會《Calbee追尋你的塊樂之魂音樂會》，與台下粉絲一同分享追夢之旅。隊友Candy、芯駖、Gao都有入場支持。音樂會結束後，一班粉絲不肯離場，經理人阿Wing安撫粉絲離開時，不慎露口風：「我哋演唱會見！」其後兩人再度出場，清唱一小段《Where Did You Go》及《Call My Name!》，Winka再確認COLLAR將會舉行演唱會。

唱 《 小心地滑 》《狂人日記》 挑戰難度 在音樂會中So Ching及Winka擔任音樂會追夢大使，除了以歌為「泳瓜」(Winka粉絲稱呼)及「師弟妹」(So Ching粉絲稱呼)講述一個追夢、築夢、圓夢的故事，分享箇中心路歷程，充滿活力的歌聲與節拍為這「塊」「樂」之魂打氣。兩人全晚共合唱了9首歌，各自唱了5首solo，其中Winka演繹新作《一手造成》，並向難度挑戰唱出《狂人日記》，而So Ching則選唱了《小心地滑》，為樂迷帶來驚喜。