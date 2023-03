So Ching孖Winka開騷感激歌迷不離不棄 經理人Wing宣布COLLAR將舉行演唱會

COLLAR成員So Ching(蘇芷晴)及Winka(陳泳伽)日前舉行首個二人音樂會《Calbee追尋你的塊樂之魂音樂會》,與台下粉絲一同分享追夢之旅。隊友Candy、芯駖、Gao都有入場支持。音樂會結束後,一班粉絲不肯離場,經理人阿Wing安撫粉絲離開時,不慎露口風:「我哋演唱會見!」其後兩人再度出場,清唱一小段《Where Did You Go》及《Call My Name!》,Winka再確認COLLAR將會舉行演唱會。