MIRROR演唱會事故後超過兩個月,在該次舞台意外中嚴重受傷的舞蹈員阿Mo(李啟言)目前仍然留醫,昨日是阿Mo的28歲生日,一眾好友在銅鑼灣發為他舉行生日應援活動。

只Follow三鏡仔

阿Mo女友、COLLAR成員So Ching默默支持男友,不時在IG限時動態抒發感受。昨晚她貼出新相,原來她到了尖沙咀九龍公園外巴士站的阿Mo廣告燈箱拍下照片,燈廂上面寫了「Faith,Hope,Love」,頭戴Cap帽的So Ching則寫:「You Said You Want Me To Post It!」並留言答謝大家為阿Mo祝福。對於有網民發現So Ching的IG已取消關注阿Mo的戰友盧瀚霆(Anson Lo),12位鏡仔中只有Follow姜濤、陳卓賢(Ian)及李駿傑(Jeremy),繼而惹起網民揣測。