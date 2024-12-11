Sony Pictures停止開發蜘蛛俠宇宙電影

繼美國隊長基斯伊雲斯(Chris Evans)加盟《復仇者聯盟5》後，今日爆出另一單超級英雄電影消息。據The Wrap報道，擁有蜘蛛俠電影版權的Sony Pictures，決定不再開發蜘蛛俠宇宙系列電影。換句話說，明日上映的蜘蛛俠宇宙衍生作《狂獸獵人格力文》(Kraven the Hunter)，將會是蜘蛛俠宇宙最後一部電影。

衍生作蝕到喊 雖然蜘蛛俠漫畫出自Marvel，但電影版權一早由Sony擁有。過往Sony推出的蜘蛛俠宇宙(Spider-Man Universe)作品如《毒魔》(Venom)、《魔比煞》(Morbius)、《蜘蛛夫人》(Madame Web)，只有《毒魔》賺錢，後兩者也蝕本收場，《蜘蛛夫人》製作費8,000萬美元，全球票房只有1億美元。明日上映的《狂獸獵人格力文》製作費高達1.3億美元，意味要收最少3億美元才可賺取些微利潤。但外界一致不看好《格力文》，認為主題和拍攝風格非常過時。

以蜘蛛俠為重心 拍住Marvel製作的《蜘蛛俠》系列，一直幫Sony賺大錢。除了《蜘蛛俠》3部曲，還有MCU和《復仇者聯盟》系列也令蜘蛛俠的市場價值提升另一層次。消息指，《復仇者聯盟5》亦以蜘蛛俠為重心英雄，所以Sony計過度過，與Marvel為開發重心的蜘蛛俠，票房一定有保證。日後，Sony只會開發蜘蛛俠做主角的作品，包括由尼古拉斯基治(Nicolas Cage)主演的《暗影蜘蛛俠》(Spider-Man Noir)。