Stanley邱士縉徵求Edan呂爵安黑圖眾志成城 MC張天賦棄偶包加入戰團

MIRROR成員邱士縉(Stanley)日前迎來 34歲生日，向來隊友愛互po黑圖慶生，今次也不例外，其中呂爵安(Edan) 就分享了低炒Stanley瞓覺的黑圖，搞到Stanley在Threads公開徵求Edan的黑圖望還擊 。

連日來眾志成城，不少網民及爵屎（粉絲暱稱）都加入戰團分享Edan 的黑圖。向來搞笑擔當的Edan昨晚（23日）就放下偶包，自貼5張終極黑圖自嘲：「經過大家早兩日嘅黑圖大戰，我發現咗一樣嘢，原來我唔係面皮厚，我係面皮鬆。」Edan續笑言黑圖也被自己震驚到：「唔通我老咗就係咁嘅樣，原來跳緊舞嘅我塊面會變形，唔怪得大家都話我難影。」相中見崩壞的Edan 包括有反白眼、合埋眼，而其中一張正在跳舞的他面皮更嚴重下垂，走晒樣非常好笑，好友黃正宜搞笑留言：「呢個先係我認識嘅你。」

見Edan玩得興奮，有網民貼出張天賦（MC）反白眼的黑圖，指他當年都成日扮Edan ，Edan 留意到圖片，並指黑圖不合格只得1分。其後，MC及Stanley都豁出去，並加入黑圖大戰自貼黑圖 ，Stanley四張都是瞓覺相，笑言：「既然都嚟到呢個地步，我都想有金剛不壞之身」；而MC則貼歪嘴、撩鼻屎、唱歌時半開合眼等的黑圖，他表示：「嚟呀！死過。黑圖大戰」Edan更搞笑留言賜名 :「叻仔！今日開始我就係黑。悟登，你就係黑。悟賦！」而Stanley則是黑。悟縉（唔俊）。