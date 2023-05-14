MIRROR成員邱士縉（Stanley）特別於今日母親節，推出首支個人單曲《來不及》，以悼念於年初因病去世的母親，新歌MV更特別加入一些Stanley與母親的回憶片段，Stanley在拍攝過程中一度泣不成聲，令人痛惜。 Stanley媽媽在年初因病過身，讓他留下了一個遺憾，Stanley說：「佢冇睇過我演唱會，所以我好想有一首歌可以喺日後演唱會唱俾佢聽，因為有呢個Idea，就即刻問花姐，花姐話：『好呀！梗係冇問題啦！梗係要出！』」這就成就了Stanley首次推出自己的個人單曲《來不及》。

MV重現童年回憶 《來不及》請來吳林峰作曲，王雙駿監製，由小克填詞，Stanley指小克的詞，未經任何修過，就是現在面世的版本，「所有嘢好中，係一份好有感染力嘅詞，好多謝佢哋三位。」而最觸動Stanley的兩句歌詞是「愛沒盡頭不必害怕」及「我會自強不需記掛」。Stanley也坦言這是自己的心聲：「我對媽媽嘅愛冇盡頭，會好叻仔去做成績俾佢睇。」 Stanley自言唱歌不精，於是特別找來兩位歌唱老師練習，在錄音前更因為想起母親而多次哭不成聲。其實除了錄音時多番痛哭，Stanley在拍攝MV時亦被不同的畫面已觸動神經。Stanley稱今次MV請來曾執導吳林峰《捱麵包的人》的李刀拿合作，對方為Stanley構思，加入了如喪禮，又或是年少時媽媽從屋企嗌落樓叫Stanley返屋企食飯的回憶片段，這些都讓Stanley想起令他會心微笑的往事。