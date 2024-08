Steve Jobs 女兒 Eve Jobs 認愛奧運馬術金牌得主Harry Charles(有片)

Harry奪冠當天,Eve即在IG上載與男友於馬術項目的賽場上擁吻慶祝的短片,並留言:「TEAM GOLD!!!!! Beyond proud of you my love !!!!」恭賀。片中所見,Harry離遠看見Eve後,即跳過欄柵跑向對方,並且一見面就擁吻慶祝,兩人之後凝視說:「我簡直不敢相信。」

兩天後,Harry上載多張在奧運會上拍攝的照片,並配文:「A few memories from the best day of my life。(我生命中最美好一天的一些回憶)」Eve則在帖子下留言:「love love love you !!!」,Harry立即留言回答女朋友:「I Loooove You !!」網友們對二人的甜蜜互動,均在留言區恭喜兩人的戀情,以及Harry巴黎奧運奪冠。