Steve Jobs 女兒 Eve Jobs 認愛奧運馬術金牌得主Harry Charles(有片)

已故蘋果電腦(Apple)創始人Steve Jobs的模特兒女兒Eve Jobs，認愛巴黎奧運金牌得主Harry Charles。英國馬術運動員Harry，在馬術障礙賽項目中奪得金牌，這一成就令人矚目，而引起更多關注的，則是他與Eve的愛情故事。

Harry奪冠當天，Eve即在IG上載與男友於馬術項目的賽場上擁吻慶祝的短片，並留言：「TEAM GOLD!!!!! Beyond proud of you my love !!!!」恭賀。片中所見，Harry離遠看見Eve後，即跳過欄柵跑向對方，並且一見面就擁吻慶祝，兩人之後凝視說：「我簡直不敢相信。」