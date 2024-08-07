Steve Jobs 女兒 Eve Jobs 認愛奧運馬術金牌得主Harry Charles(有片)

已故蘋果電腦(Apple)創始人Steve Jobs的模特兒女兒Eve Jobs，認愛巴黎奧運金牌得主Harry Charles。英國馬術運動員Harry，在馬術障礙賽項目中奪得金牌，這一成就令人矚目，而引起更多關注的，則是他與Eve的愛情故事。
Harry奪冠當天，Eve即在IG上載與男友於馬術項目的賽場上擁吻慶祝的短片，並留言：「TEAM GOLD!!!!! Beyond proud of you my love !!!!」恭賀。片中所見，Harry離遠看見Eve後，即跳過欄柵跑向對方，並且一見面就擁吻慶祝，兩人之後凝視說：「我簡直不敢相信。」
兩天後，Harry上載多張在奧運會上拍攝的照片，並配文：「A few memories from the best day of my life。(我生命中最美好一天的一些回憶)」Eve則在帖子下留言：「love love love you !!!」，Harry立即留言回答女朋友：「I Loooove You !!」網友們對二人的甜蜜互動，均在留言區恭喜兩人的戀情，以及Harry巴黎奧運奪冠。
據悉Eve擔任模特兒前，曾是一名馬術運動員，兩人因為對馬的共同興趣而成為戀人。而Eve於2022年首次以模特兒身份亮相，她曾經為多個品牌行騷，包括Coperni、Louis Vuitton等而受到關注。