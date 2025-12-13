Street Fighter真人版《街頭霸王》明年上映 「水行俠」積遜莫瑪Blanka怪獸造型曝光

《街頭霸王》（Street Fighter）今年開拍全新真人電影版，由Netflix電影《一路鬧到底》（Bad Trip）的日籍導演櫻井北尾負責執導，演員包括《殺手列車》（Bullet Train）英日混血男星Andrew Koji、《愛的過去進行式》男主角Noah Centineo、「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa），而饒舌天王50 Cent亦化身黑市拳王角色Balrog，陣容頗有睇頭。

公開角色定裝照

除了釋出首條預告片外，近日公開的一系列定裝照中，積遜莫瑪以特技妝容化身怪獸Blanka，以綠皮膚、橙色毛髮的狂野姿態示人，本身就是《街頭霸王》忠粉的他，將最愛角色Blanka的熱情投入也將成宣傳亮點。

故事設定90年代

《街頭霸王》故事設定回到1993年的「世界格鬥大會」，以Ryu、Ken、春麗等主要角色為核心主線，來自加拿大的華人女演員Callina Liang飾演春麗一角，Callina Liang趁開開鏡前已為春麗積極操出最fit狀態。