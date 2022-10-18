Super Junior拍片跟香港歌迷打招呼 巡演透視「穿隆」西裝成熱話

韓國男團Super Junior將於11月重臨香江，於亞洲國際博覽館Arena舉行兩場《SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 9 : ROAD IN HONG KONG》演唱會，出道14年的SJ自2018年來港開騷後，原定於2020年再來港，但因疫情嚴峻延至今年，成為「0+3」實施後首隊來港開騷的韓團，搶了Black Pink的頭啖湯。

濶別5年再來港，演唱會門票於昨日(17日)優先訂票時已秒速爆滿，門票將於周四(20日)公開發售，SJ亦十分期待與香港E.L.F(SJ歌迷暱稱)，並特地拍片跟香港歌迷打招呼，隊長利特先開聲表示，「相隔很久沒向大家打招呼了！我們為大家帶來好消息。我們終可跟香港的E.LF見面了！」銀赫此時更不停拍打崔始源大腿搞鬼，令始源忍不住笑到灣腰嗌停。