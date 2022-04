5月6日上映的Marvel大作《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),官方昨日釋出最新預告。短短31秒的預告可睇到奇異博士與紅女巫更多對話,前者的最新戰衣亦同時曝光。除了加插Miss America的狂奔片段,亦睇到紅女巫與Wong聯手對戰怪物的場面。最惹人談論是,早前傳出湯告魯斯飾演的Superior Iron Man真身終於出現。