Tay(Tawan Vihokratana)、New(Thitipoom Techaapaikhun)一直是泰國BL劇界人氣CP,去年再拍檔合演泰版《如果30歲還是處男,似乎就能成為魔法師》(Cherry Magic)同樣大受歡迎,令兩人的受歡迎程度更上一層樓。

TayNew近年深受國際品牌歡迎;去年及今年初,兩人各自獲邀到香港出席時尚活動,昨日終於再次合體展開香港之旅,今晚更會到九展舉行見面會「TayNew In The House Fan Meeting in Hong Kong 2024」見本地粉絲。昨日,TayNew由工作人員陪同乘搭早上航機從泰國啟程來港,抵埗後即冒雨到大嶼山參觀大佛。及至傍晚時份,TayNew獲安排大擦中菜,此行首頓晚飯除了品嚐北京填鴨外,更食珍饈海味,New用刀叉吃鮑魚跟Tay分甘同味,深夜再到尖沙咀欣賞夜景,行程相當充實。