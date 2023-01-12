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娛樂
2023-01-12 14:00:05

THE FIRST SLAM DUNK｜香港開畫登票房冠軍 尖沙咀銅鑼灣設打卡位造勢

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THE FIRST SLAM DUNK 香港開畫登票房冠軍 尖沙咀銅鑼灣設打卡位造勢

英皇藝人郭思與黎峻率先到iSQUARE戲院體驗360度主題打卡位。

《男兒當入樽》首部動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》今日(12)在香港及澳門正式上映，除了銅鑼灣時代廣場變身「SLAM DUNK籃球場」供市民拍照留念及期間限定店外，尖沙咀iSQUARE戲院亦打造獨家設計「《THE FIRST SLAM DUNK360度主題打卡位」，門口用簡約線條勾畫出湘北五位猛將，包括宮城良田、三井壽、流川楓、赤木剛憲及櫻木花道的大頭像，然後踏入籃球場抬頭一看，左面有身穿湘北紅色球衣的五人巨型打卡牆，緊接各人的球衣編號，之後更可轉到右面與幾位角色單頭合照。

 

銅鑼灣時代廣場變身「SLAM DUNK籃球場」，有打卡位及期間限定店。

銅鑼灣時代廣場變身「SLAM DUNK籃球場」，有打卡位及期間限定店。

兩面牆上更掛有LED屏幕，無間斷播放電影相關圖片及片段，想同角色逐個影又或者同朋友組隊合照都得。英皇藝人郭思與黎峻(Kenneth)率先到iSQUARE戲院體驗360度主題打卡位，兩人更穿上球衣置身SLAM DUNK世界，郭思着了流川楓的11 號波衫，不但青春可人，更被網民大讚似足晴子。

THE FIRST SLAM DUNK》在日本已連續6星期票房冠軍，今日終於正式登上香港大銀幕，截至中午，票房累積逾160萬，登上單日票房榜冠軍，拋離第2位的《阿凡達：水之道》(Avatar: The Way of Water)

尖沙咀iSQUARE戲院亦打造獨家設計「《THE FIRST SLAM DUNK》360度主題打卡位」。 尖沙咀iSQUARE戲院亦打造獨家設計「《THE FIRST SLAM DUNK》360度主題打卡位」。 尖沙咀iSQUARE戲院亦打造獨家設計「《THE FIRST SLAM DUNK》360度主題打卡位」。 黎峻穿上球衣置身SLAM DUNK世界。 郭思穿着11 號波衫，被網民大讚似足晴子。 尖沙咀iSQUARE戲院亦打造獨家設計「《THE FIRST SLAM DUNK》360度主題打卡位」。 尖沙咀iSQUARE戲院亦打造獨家設計「《THE FIRST SLAM DUNK》360度主題打卡位」。
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