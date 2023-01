THE FIRST SLAM DUNK｜香港開畫登票房冠軍 尖沙咀銅鑼灣設打卡位造勢

《男兒當入樽》首部動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》今日(12日)在香港及澳門正式上映,除了銅鑼灣時代廣場變身「SLAM DUNK籃球場」供市民拍照留念及期間限定店外,尖沙咀iSQUARE戲院亦打造獨家設計「《THE FIRST SLAM DUNK》360度主題打卡位」,門口用簡約線條勾畫出湘北五位猛將,包括宮城良田、三井壽、流川楓、赤木剛憲及櫻木花道的大頭像,然後踏入籃球場抬頭一看,左面有身穿湘北紅色球衣的五人巨型打卡牆,緊接各人的球衣編號,之後更可轉到右面與幾位角色單頭合照。

兩面牆上更掛有LED屏幕,無間斷播放電影相關圖片及片段,想同角色逐個影又或者同朋友組隊合照都得。英皇藝人郭思與黎峻(Kenneth)率先到iSQUARE戲院體驗360度主題打卡位,兩人更穿上球衣置身SLAM DUNK世界,郭思着了流川楓的11 號波衫,不但青春可人,更被網民大讚似足晴子。

《THE FIRST SLAM DUNK》在日本已連續6星期票房冠軍,今日終於正式登上香港大銀幕,截至中午,票房累積逾160萬,登上單日票房榜冠軍,拋離第2位的《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)。