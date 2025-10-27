The Hertz專訪｜開Show唱盡「正常病態」 笑談唔夠錢夾band的焦慮與滿足

The Hertz成員(左至右)：鼓手梁宗偉(Marco Leung)、低音吉他手施唯(Ray Sze)、主音Herman(黃瑋中)、鍵琴手許崇謙(Him Hui)、吉他手胡沛霖(Ricky Wu)。(娛樂組攝)

「我哋已唔係追求買幾多架車，或買咩靚嘢，但只係要生存都好唔簡單，而且夾band係好燒錢……」香港人生活節奏急速，網絡與現實世界同樣紛擾，焦慮不安已成都巿人的「常態」，成軍7年的本地獨立樂隊The Hertz，亦不例外，他們將於本月31日萬聖節和11月1日在紅磡「黃埔號」的全新演唱會場地 TIDES，舉行兩場《The Hertz Live In 正常病院 2025》演唱會，以「正常」的「病態」為主題。主音Herman(黃瑋中)、鍵琴手許崇謙(Him Hui)、吉他手胡沛霖(Ricky Wu)、低音吉他手施唯(Ray Sze)和鼓手梁宗偉(Marco Leung)早前接受am730專訪，儘管夾band路有壓力、焦慮、辛苦又攰，但訪談充滿笑聲，箇中默契與滿足感，正是繼續同行的動力。

是否欠缺幽默感？ 作為新場地開騷的先頭部隊，相隔兩年再開show，Herman解釋演唱會概念，「我哋好多歌都係講緊呢個地方某種病態，例如《正義病患者》、《勿憂大師》，好似好多人都好躁，動不動就拍片擺上網公審，令到社會性死亡，會唔會係缺乏咗幽默感？好似有好多問題，不如就睇吓病。」選上萬聖節檔期，除了配合都巿病態主題，因為先要完成10月初舞台劇《山海經》，以及避開11月尾的MAMA頒獎禮，沒料到卻撞正幾場大Show，問到票房壓力時，Herman坦言，「我哋只可確保呈現一個大家會覺得好睇嘅show，其他惟有落力宣傳。」 不幸地 唔係好有錢 活在病態城巿，實難免也被感染，Ricky笑言，The Hertz今年2月去台灣花蓮的富里鄉「退修」，返港落機立即變得急躁，「即使想避免煩躁都好難，其實係修煉，身處呢個地方，就要想想點樣共存，生活得舒服啲。」作為創作大腦之一的Him Hui不諱言，「我覺得喺香港生活，本身已唔簡單，我哋5個不幸地都唔係好有錢，要思考搵食、交租，每個人都有煩惱，就會好急躁好忙，諗要接多啲咩嘢做，都幾困擾，但好似都解決唔到。」 他坦言不時也會感焦慮，「我哋已唔係追求買幾多架車，或買咩靚嘢，但只係要生存都好唔簡單，而且夾band係好燒錢，到呢刻都仲未見有可能發達。不過又會好享受，令整個人開始不正常。」始終香港是一個充滿「比較」的城市，Him Hui自言經常感到焦慮，即使可為其他音樂單位創作、擔任樂手或演出，幫補收入，但要在不同圈子生存都很困難，很多實際問題，不容易解決。

呢幾年都攰喇 成軍7年，Marco直言，「我哋年紀大咗，膊頭好似又多咗重擔，以前話玩多幾年再諗，依家已過咗呢幾年，好多現實問題會發生，都攰喇，呢幾年，好多嘢想做，或者覺得呢個社會要做，屋企人同朋友對你都有期望，而自己行緊一條大家眼中唔正常嘅路，下個月做咩都唔知，就會有焦慮。」讀酒店旅遊系畢業的Marco，本來是收入穩定的打工仔，當年才廿歳出頭，自覺不甘心，走上夾band之路，他坦言常有掙扎，「如果早10年出嚟搵錢就好，不過呢刻即使唔係咁容易，我覺得將來回望會覺得有意義。」他們笑言從早兩年受訪到現在，都是同樣的掙扎，齊聲大笑自嘲：「傻仔，正常嘅話可能做咗酒店經理！」 做音樂 唔穩定先夠刺激 Ray想起幾年前在醫院輪候抽血檢查的一次經歷，「護士問我做邊行，我話做音樂，佢嘅反應就似：『吓！做音樂？』」其實，要回答甚麼是「做音樂」，確實不易，夾Band的路亦不好走，他坦言，「真係幾辛苦，好唔穩定，但我得到嘅滿足感，未必係做full-time可感受到，做全職可能買好多嘢都好爽，但滿足感係買唔到，做音樂最有趣嘅地方，唔穩定，咁先刺激！」那怕將來The Hertz要散band，但這些年的過程仍是無可取代，Marco笑言，「係咪要宣傳，今次係我哋最後一次專場(音樂會)，真係唔知下次係幾時。」

The Hertz認為live show的魅力是獨一無二的同場感受。(娛樂組攝)

感受相同情緒 live 的魔力 回想七年前雄心壯志地夾band，經歷現實殘酷的洗禮，內心的一團火仍然燒得旺盛嗎？Herman率先表態，「我覺得係燒得猛咗，其實好難得我哋仍然想做Show同出碟，話俾大家知經歷過台灣、日本、加拿大嘅巡迴演出，見過唔同觀眾，見識過也感受過，再回到家，我哋仍然好想唱歌俾大家聽，呢個係一個選擇，唔搞容易許多。但我覺得夾band最重要就live，一齊唱一齊跳，一齊流汗嘅感覺，就係最正。」一班樂迷真金銀白銀付費入場支持，透過音樂交流，對The Hertz而言最珍貴，「大家share同一種壓力、焦慮或者社會的病態，一齊入嚟呢個病院，然後用音樂交流，呢一刻嘅狀態，我覺得係好珍貴，呢個就係live嘅魔力。」即使兩年後再有機會開show，大家都不再一樣。 個人價值 不止是 like 數 除了開show，他們亦會推出專輯《ngo⁵》，收播10首關於The Hertz故事的作品，將會在演唱會首度演唱專輯所有歌曲。Herman表示，過去兩年，各成員更清楚自己想做甚麼類型的音樂，新專輯其中5首歌，分別由各成員主導，找不同填詞人合作，讓樂迷感受他們各自的不同想法，「最後，我哋嘅歌最核心都係想講人本身嘅價值，我們好容易變成一個群體，喺社會或一間公司，你只係一個員工或一粒齒輪，喺Threads可能只係一個like，或變成一個like數字，但我哋覺得世界唔係咁，每個人有自己崗位同獨特之處，點解你唔放大呢啲。」