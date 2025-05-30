Tiger邱傲然再執導筒為VIVA拍MV 超愛做導演勁有滿足感

MIRROR成員邱傲然Tiger近日再次挑戰MV導演工作，為女團 VIVA的一周年團歌 《不夠浪漫的我們》執導，以啦啦隊成軍故事為主題，展現青春熱血的團隊精神。儘管Tiger拍攝時，同時忙於 「鷹小組」演唱會及舞台劇排練，他仍爽快接下重任，更直言這是難能可貴的學習機會。 Tiger說：「有日瞓醒花姐打給我說VIVA想找我拍MV，我即時舉腳贊成。因為覺得好好玩，未試過拍MV，還是女團MV，應該是頗高挑戰性，一個好難得得學習機會，當然亦覺得很榮幸，這首歌對VIVA意義重大，是他們成軍一周年的作品，沒想到會交給我來拍MV，亦是自己一直想做，會好好玩，所以想都沒想就答應了。」

MV以啦啦隊為主題，Tiger透露構思源自 VIVA在903籃球賽的表演，說：「 在藍球場上看到她們的啦啦隊演出，是很吸睛，一個讓大眾認識她們的重要時刻，新歌是他們成軍一周年，想真實放一些他們發生過的情節，令她們覺得這個MV更加有意義、有份量。」而對於自己的表現， Tiger覺得合格，因為拍攝在預計之內完成，未來希望有更加多機會參與拍攝及幕後工作，多認識人，因為畢竟自己都是讀相關課程，但學藝未精。

至於拍攝期間，成員Carina因食物中毒不適，更在烈日下的沙灘場景暈倒，Tiger坦言一度擔心進度：「當時心想死火了！因為知道她前幾天已經不舒服，偏偏當日拍沙灘場口，烈日當空就真的好難捱，但佢超級犀利，下午返回室內景，她已經復活，所以我覺得都是一個專業表現。」而合作後被VIVA成員大讚是 「暖男導演」，Tiger笑言想不起自己做了什麼特別暖心的事，反而大讚VIVA四個女生率真，吵吵鬧鬧氣氛愉快！而且她們非常配合、有禮貌，整個合作過程都很開心。

問到將來會否為MIRROR兄弟或其他歌手執導MV，Tiger興奮表示： 「如果兄弟或其他歌手找我拍MV，當然舉腳贊成！這份信任很難得，而且導演工作真的很有滿足感，有機會一定會繼續做。」至於如何精進導演技巧，Tiger覺得要不斷在實踐中學習，做幕前時會留意別人的拍攝手法，平日多看不同國家的MV，吸收靈感，也會主動請教前輩，希望不斷進步。」這次MV合作，不僅讓Tiger再嘗導演工作的樂趣，亦見證了VIVA的專業。未來Tiger是否會演而優則導，開拓更多幕後創作？樂迷不妨拭目以待！