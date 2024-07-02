Tiger邱傲然@MIRROR與fans預祝25歲生日 盼再有機會推出單曲

Tiger在會上感激「小虎隊」(粉絲團暱稱)支持，他直言出道6年經歷高低起跌，慶幸有粉絲見證成長，「呢一年轉變再大啲，好多謝大家一直以嚟嘅陪伴，支持我做一啲我覺得啱嘅嘢，支持我鍾意做嘅嘢，無論係作品或出po，多謝大家耐心等待我出po，出po都有人like。」強尼回想兩人初遇時，當年Tiger僅是個18歲小小，晃眼6年，見證虎仔由青澀少年變得成熟自信。

猶贈浪漫結他

生日活動當然有切蛋糕環節，全場小虎隊數度獻唱不同版本的生日歌及由送上精心挑選的禮物：電結他用Fractal audio ， Tiger 形容為「好浪漫」的禮物，每次彈結都有小虎隊陪伴，實是真正的「虎有你」。而Tiger亦獻唱首支單曲作品《ALRIGHT》，他更邀請小虎隊一齊大合唱，果然是「總有你在 每一個你 不放棄 願意跟我一起」，他坦言希望下年能舉行更大的生日派對，「如果幸運的話，好想再有下一首歌同大家見面，不用次次都唱《ALRIGHT》，這就可以更ALRIGHT！」