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娛樂
2024-11-05 13:22:34

ToNick主音恆仔戀情曝光 紋身師女友公開關係：以後一齊努力

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ToNick主音恆仔有新戀情曝光。

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ToNick主音趙善恆(恆仔)新戀情曝光，其紋身師女友新歡今日透過社交網公開二人關係，感謝男友的包容，並寫：「一齊生活真係唔容易，以後一齊努力。」

恆仔現任女友Kylah Chan分享二人合照，並以長文抒發跟恆仔拍拖後的改變：「同恆仔相處既呢段時間有好多時我地都因為一啲少事而唔開心 有時係佢冇抹乾淨洗手盆，有時佢一番到屋企就攤喺度睇電視而冇洗衫，跟住當然我睇到緊係唔順眼，所以表達既時候又尖酸刻薄又mean 佢噚日話『Show appreciation is a very important part of a relationship』跟住我當然起晒弶，覺得呢啲唔係基本生活應該要做嘅嘢咩…」她自言在原生家庭環境長大，從來沒有聽過一句「多謝」，所有事應都是理所當然，指父母日日鬧交最後也是離婚收場，當她長大後變得好獨立，並拎住對自己標準去衡量伴侶，這個心態很對感情引起不少傷害，故她希望可以跟男友一齊學講「多謝」，又表示一齊生活並不容易，以後會一同努力。

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恆仔跟拍拖十年的譚杏藍去年宣布分手，兩人不歡而散，及後恆仔與合作劇集《和解在後》的蘇雅琳(Ivy so)傳緋聞，更被指借醉錫Ivy So，不過兩位當事人之後齊聲否認相關報道。

恆仔現任女友Kylah Chan分享二人合照及認定彼此關係。 Kylah Chan是個紋身師。 ToNick主音恆仔女友Kylah Chan ToNick主音恆仔女友Kylah Chan ToNick主音恆仔女友Kylah Chan ToNick主音恆仔女友Kylah Chan ToNick主音恆仔女友Kylah Chan ToNick主音恆仔女友Kylah Chan ToNick主音恆仔女友Kylah Chan ToNick主音恆仔女友Kylah Chan

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