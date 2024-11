ToNick主音恆仔戀情曝光 紋身師女友公開關係：以後一齊努力

ToNick主音趙善恆(恆仔)有新戀情曝光,其紋身師女友新歡今日透過社交網公開二人關係,感謝男友的包容,並寫:「一齊生活真係唔容易,以後一齊努力。」

恆仔現任女友Kylah Chan分享二人合照,並以長文抒發跟恆仔拍拖後的改變:「同恆仔相處既呢段時間有好多時我地都因為一啲少事而唔開心 有時係佢冇抹乾淨洗手盆,有時佢一番到屋企就攤喺度睇電視而冇洗衫,跟住當然我睇到緊係唔順眼,所以表達既時候又尖酸刻薄又mean 佢噚日話『Show appreciation is a very important part of a relationship』跟住我當然起晒弶,覺得呢啲唔係基本生活應該要做嘅嘢咩…」她自言在原生家庭環境長大,從來沒有聽過一句「多謝」,所有事應都是理所當然,指父母日日鬧交最後也是離婚收場,當她長大後變得好獨立,並拎住對自己標準去衡量伴侶,這個心態很對感情引起不少傷害,故她希望可以跟男友一齊學講「多謝」,又表示一齊生活並不容易,以後會一同努力。