ToNick九展開騷Ryan回港合體 樂迷「傳送」恆仔環繞台邊一圈

ToNick昨日(6日)在九展舉行《TONICK JOY TO THE WORLD LIVE IN HONG KONG》演唱會。去年ToNick以「CONNECTED」為題，先後走訪英國及台灣舉行巡迴演出，今年則用「JOY TO THE WORLD」的精神從香港出發，為樂迷帶來「快樂到死」的精選歌單，與大家派對狂歡。

ToNick今年以「JOY TO THE WORLD」的精神從香港出發。

ToNick以《Let’s Make the Stupid Famous》為個唱揭開序幕，台下的樂迷隨節奏揮動紅色手燈，輕快好玩貼地的氛圍籠罩整個會場。然後是一連串樂迷最喜歡的 punk 歌《Last Christmas》、《跳掣》、《血洗情人節》、《海膽生毛》及《雪糕糯米糍》，全場樂迷興奮跟唱。 來到演唱會第二部份，ToNick稍稍轉換氣氛，帶來《一首歌》、《量子糾纏》、《混醬的包裏總有熱血的腸》﹐然後唱出《鬼滅之日》及《衰喺個掣度》等等，恆仔在唱《尋》的時候更感觸眼濕濕。當完成演唱會第4部份演出時，恆仔向台下打招呼，他語重心長說：「呢幾年經歷咗好多嘢，人生一定會有好多事發生，有開心、有唔開心，我覺得好多事積累埋一齊先係人生，所以就寫咗以下呢首歌。」之後四子送上演唱會主題曲《Good Trip in Bad Days》，同樣是於網上直播時寫下的新歌，是四子與 ToNick 粉絲「ToNick Family」的共同創作。

四子送上演唱會主題曲《Good Trip in Bad Days》。

Encore部份，ToNick演唱他們為網上連續劇創作的曲目《我們是無法說明的季節》期間，小龜分享早前的經歷：「有次去食嘢，見到個二十歲左右嘅女學生，佢走嚟問我係咪夾 band，我以為我哋嘅年齡層咁細。點知，佢話：『我媽咪好鍾意你㗎！』都好呀，起碼佢都知道我哋！」，惹來哄堂大笑；Ryan 表示過去四個月，雖然身在英國，但仍然可以透過視像與隊員齊齊夾 band，他感謝隊友們及公司的協助。然後，ToNick 送上大熱電影主題曲《長相廝守》及《記得梳頭》。

Ryan 這次特地從英國回港開騷。