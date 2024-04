ToNick九展開騷Ryan回港合體 樂迷「傳送」恆仔環繞台邊一圈

ToNick昨日(6日)在九展舉行《TONICK JOY TO THE WORLD LIVE IN HONG KONG》演唱會。去年ToNick以「CONNECTED」為題,先後走訪英國及台灣舉行巡迴演出,今年則用「JOY TO THE WORLD」的精神從香港出發,為樂迷帶來「快樂到死」的精選歌單,與大家派對狂歡。