TRE台北國際成人展｜超人氣女優與fans近距離互動 新有菜「有誰晚上帶我去吃滷肉飯？」

記者郭竹倩／綜合報道 睽違3年全亞洲最大「TRE台北國際成人展」即將於8月4日至8月6日在新北市工商展覽中心舉辦。主辦單位TRE重磅邀請「地表最強SS級女優 」陸續去台灣宣傳，於13日舉辦記者會首先登場的是「暗黑界最強美腿」新有菜和「神之乳美少女 」櫻空桃，主打不用在家看片回味D槽女神，直接讓超人氣金卡女優與fans有近距離的互動。

櫻空桃：「我喜歡在性事上有掌控慾」 記者會上，主辦單位安排2位女優體驗台灣算命文化接地氣，邀請綜藝節目《小姐不熙娣》固定班底「木木老師」替2位女優現場解析姓名和面相。木木老師指出：「櫻空桃眼睛屬於笑起來月亮灣、直視的時候圓又大，這眼型的女生在床事方面 很有掌控力 ，屬於S型肉食女！眼尾的痣是招桃花的意思，也很能夠吸引異性的目光，另外嘴型的部分是對作品的精緻度非常要求的女生，不論是角色扮演或是長時間拍攝都能夠完美呈現！人氣方面絕對會水漲船高」。櫻空桃聽完後驚呼：「好害羞，竟然看得出來我很喜歡在性事上有掌控慾 ！我真的是對自己要求很高的女生！希望AV+年度風雲女優大賞可以得獎」！