TRE台北國際成人展｜超人氣女優與fans近距離互動 新有菜「有誰晚上帶我去吃滷肉飯？」

記者郭竹倩／綜合報道
睽違3年全亞洲最大「TRE台北國際成人展」即將於8月4日至8月6日在新北市工商展覽中心舉辦。主辦單位TRE重磅邀請「地表最強SS級女優 」陸續去台灣宣傳，於13日舉辦記者會首先登場的是「暗黑界最強美腿」新有菜和「神之乳美少女 」櫻空桃，主打不用在家看片回味D槽女神，直接讓超人氣金卡女優與fans有近距離的互動。
首次去台灣的櫻空桃興奮表示：「第1次來到台灣，所以也是第1次參加TRE台北國際成人展，我好緊張也好興奮，聽說台灣男生斯文又有禮貌，果然是傳言是真的，但是聽學姊新有菜分享之前在TRE台北國際成人展發生的趣事！像是1對1互動的時候，對方緊張到都不敢正眼看，真的是太可愛了。」
而第3次來台的「暗黑界最強美腿」新有菜，在台灣具有高知名度並擁有超多忠實fans，睽違3年再次抵台直呼想念台灣：「好想念台灣的滷肉飯！但最想念的還是我的fans，想偷偷問有沒有人晚上想帶我去吃滷肉飯？」
櫻空桃：「我喜歡在性事上有掌控慾」
記者會上，主辦單位安排2位女優體驗台灣算命文化接地氣，邀請綜藝節目《小姐不熙娣》固定班底「木木老師」替2位女優現場解析姓名和面相。木木老師指出：「櫻空桃眼睛屬於笑起來月亮灣、直視的時候圓又大，這眼型的女生在床事方面 很有掌控力 ，屬於S型肉食女！眼尾的痣是招桃花的意思，也很能夠吸引異性的目光，另外嘴型的部分是對作品的精緻度非常要求的女生，不論是角色扮演或是長時間拍攝都能夠完美呈現！人氣方面絕對會水漲船高」。櫻空桃聽完後驚呼：「好害羞，竟然看得出來我很喜歡在性事上有掌控慾 ！我真的是對自己要求很高的女生！希望AV+年度風雲女優大賞可以得獎」！
新有菜：「我享受被征服！」
木木老師看着新有菜表示：「新有菜山根挺、顴骨高、雙眼皮深邃，這表示在性事方面配合度很高屬於M型，喜歡被征服！臥蟬人中明顯 也代表在那方面的慾望很高！臉型小巧精緻，俗稱的高貴臉，這類型的女生很容易脫穎而出，絕對會稱霸AV+榜單！得獎肯定眾望所歸」！新有菜點頭讚同笑說：「我真的沒有辦法沒有性愛，也很享受在過程中被征服的感覺」！
此外，2人也大方分享，除了TRE台北國際成人展，8月2日在TICC台北國際會議中心舉辦的「AV+年度風雲女優大賞」，將依據AV+平台上暢銷、收藏、評分等數據做為提名與獲獎基準，媲美日本成人獎典禮，想一睹上百位女優在典禮上風采，千萬不要錯過「TRE台北國際成人展」、「AV+ 年度風雲女優大賞」這2場活動，一定要鎖定6月1日搶票。
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