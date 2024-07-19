TVB前主播伍楚瑩與林超英次子離婚　網民：冇冷氣會家變

前TVB財經主播伍楚瑩擁有甜美外貌，曾被網民封為「港版有村架純」。伍楚瑩更加係童星出身，曾於TVB經典劇集《溏心風暴之家好月圓》飾演年輕版于素心，又與童星李日昇合作，仲主持過財經節目《日日有樓睇》，惟伍楚瑩長大後無選擇演藝路，反而，伍楚瑩加入無綫新聞部，隨後成為財經體育資訊台首席記者。
「港版有村架純」
去年6月，伍楚瑩於IG宣布離職，並轉到審計署擔任傳訊主任，又於日前畢業於北京清華大學讀高級公共管理碩士課程。而佢為人所知嘅另一身份就係香港天文台前台長林超英新抱，伍楚瑩2019年與林超英次子林丰結婚；不過，日前伍楚瑩向傳媒透露與老公已離婚一段時間。
伍楚瑩表示因私人原因已與林超英次子林丰和平分開多時，但基於前老爺林超英係公眾人物，年紀亦唔輕，因此於處理上需顧及多方感受，主要低調，僅向朋友提及，目前與林丰生活和平，並以小朋友安好為首。
「終於可以開冷氣」
唔少網民都對伍楚瑩與老公離婚原因感好奇，又有唔少網民留言指係咪因為林超英唔開冷氣，笑言伍楚瑩終於可以開冷氣：「冇得開冷氣都捱到5年已經好勁」、「連愛情都敵不過全球暖化」、「成千呎屋得風扇，捱到5年已經好叻」、「應該唔夠環保」、「一定同冷氣有關」、「頂唔順返老爺度食飯熱得滯？」、「冇冷氣真係會家變」、「有其父必有其子」、「個仔都好可能係咁度縮，平時唔准開冷氣」、「終於可以開冷氣」、「夾喺婚姻同冷氣之間，佢選擇咗冷氣」等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈