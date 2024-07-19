TVB前主播伍楚瑩與林超英次子離婚　網民：冇冷氣會家變

前TVB財經主播伍楚瑩擁有甜美外貌，曾被網民封為「港版有村架純」。伍楚瑩更加係童星出身，曾於TVB經典劇集《溏心風暴之家好月圓》飾演年輕版于素心，又與童星李日昇合作，仲主持過財經節目《日日有樓睇》，惟伍楚瑩長大後無選擇演藝路，反而，伍楚瑩加入無綫新聞部，隨後成為財經體育資訊台首席記者。

「港版有村架純」

去年6月，伍楚瑩於IG宣布離職，並轉到審計署擔任傳訊主任，又於日前畢業於北京清華大學讀高級公共管理碩士課程。而佢為人所知嘅另一身份就係香港天文台前台長林超英新抱，伍楚瑩2019年與林超英次子林丰結婚；不過，日前伍楚瑩向傳媒透露與老公已離婚一段時間。