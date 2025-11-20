TVB台慶2025｜曾志偉驚揭神秘嘉賓唔係人 認譚俊彥失大獎場面尷尬

無綫58周年台慶，每年一度的《萬千星輝賀台慶》今晚已圓滿結束。今年TVB出動全台逾300位藝員及歌手參與盛會，盛會舉行前更有宣傳片公布會有「神秘嘉賓」，畫面中出現一位男士剪影，連日來引起網民討論，有傳今年台慶會請來天王級壓軸嘉賓，網上流傳張學友、黎明、譚詠麟等或會相隔多年再現TVB台慶，可惜節目播完卻未見天王蹤影，觀眾只見到郭富城的VSOP廣告，令一心以為有驚喜表演的廣大觀眾空歡喜一場。

《萬千星輝賀台慶》進行期間，主持之一區永權曾介紹機械人阿飛及機械狗依依出場，並形容為「今晚神秘嘉賓」；對此，觀眾似乎唔多收貨，有網民就「神秘嘉賓」騙局熱烈留言，批評TVB的宣傳片「違反商品說明條例」，而在節目開場時，加插了歌舞聯乘《東張西望》，大唱「伸張正義」及呼籲大家慎防騙局。