TVB台慶2025｜曾志偉驚揭神秘嘉賓唔係人 認譚俊彥失大獎場面尷尬

無綫58周年台慶，每年一度的《萬千星輝賀台慶》今晚已圓滿結束。今年TVB出動全台逾300位藝員及歌手參與盛會，盛會舉行前更有宣傳片公布會有「神秘嘉賓」，畫面中出現一位男士剪影，連日來引起網民討論，有傳今年台慶會請來天王級壓軸嘉賓，網上流傳張學友、黎明、譚詠麟等或會相隔多年再現TVB台慶，可惜節目播完卻未見天王蹤影，觀眾只見到郭富城的VSOP廣告，令一心以為有驚喜表演的廣大觀眾空歡喜一場。
《萬千星輝賀台慶》進行期間，主持之一區永權曾介紹機械人阿飛及機械狗依依出場，並形容為「今晚神秘嘉賓」；對此，觀眾似乎唔多收貨，有網民就「神秘嘉賓」騙局熱烈留言，批評TVB的宣傳片「違反商品說明條例」，而在節目開場時，加插了歌舞聯乘《東張西望》，大唱「伸張正義」及呼籲大家慎防騙局。
男性剪影係阿飛？
台慶播出後，電視廣播有限公司總經理曾志偉接受記者訪問，他先回應離職傳聞，直指消息屬誤傳，並笑指：「繼續，點解唔繼續？仲喺度做緊㗎！」自言暫未炒魷魚會繼續擔任總經理職位，未有離職打算。談到「神秘嘉賓」引起網民不滿，曾志偉解釋：「其實神秘嘉賓係嗰隻狗同….AI吖嘛。」被問到宣傳片中出現是一個男性剪影，曾志偉指就是機械人阿飛。原來志偉亦不清楚TVB推出過一片有關「神秘嘉賓」的宣傳片，指如果真係請了譚詠麟，對方一定不會甩底。
溝通問題引起誤會
另外，台慶尾聲壓軸大獎引起爭議，10位藝人各自代表10粒翡翠明珠，在跑道上爭奪第一名，勝出藝人與其投票團隊可平分50萬免找數簽賬額，原本第一是6號藍色的譚俊彥，可是跑道終點卻未有落閘，導致10粒翡翠明珠被迫來多round，此時負責遊戲放球體上跑道的張馳豪即尷尬搖頭，最終賽果由陳煒贏得台慶壓軸大獎，後面的譚俊彥指住自己似乎向陳展鵬稱大獎原本是屬於自己，不過譚俊彥亦有大方恭喜煒哥。對於遊戲疑擺烏龍，曾志偉表示最初的確是以兩輪進行，但認為過程太長改為一輪賽制，他指因溝通問題引起工作人員誤會，對於賽果令到譚俊彥和陳展鵬有點尷尬，志偉稱：「係呀！都冇辦法啦。係咁㗎啦！呢個世界所有嘢係整定。」認為最緊要開心。