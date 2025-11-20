TVB台慶2025｜羅毓儀林俊其後台大放閃彈 Matt為梁敏巧搞到無晒大假

羅毓儀（Yuki）、林俊其（Kris）、李芷晴（Stephanie）、梁敏巧（Maggie）和關嘉敏昨日（19日）一起亮相《萬千星輝賀台慶》紅地氈環節，羅毓儀和林俊其後台大放閃彈，羅毓儀接受訪問表示：「佢（林俊其）準備咗暖包俾我！」李芷晴則大讚林俊其是暖男。林俊其在受訪期間突然除下外套讓羅毓儀披上身，非常窩心體貼！

梁敏巧指 Matt有很多工作

梁敏巧被問到追求她的律師劉啟進（Matt）為何沒有陪同出席，她表示：「說：「我嗰個要做嘢呀！佢好忙啊！佢心裏面支持我，話會過嚟接我下班。」羅毓儀在旁笑說：「Matt為咗Maggie用晒佢啲年假。」

關嘉敏續說：「Matt啲年假一啲都唔廉價。」講到梁敏巧早前去到日本旅行，她表示：「其實我係半工作半玩。」至於Matt是否已經用晒年假去旅行，梁敏巧說：「《女神配對計劃》之後，又有公司嘅工作，出邊都有同Matt接咗啲工作，佢有時都要請假，所以啲年假都應該用晒。」