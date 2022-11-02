TVB回應LinkedIn批Marketer「匪夷所思」言論：有關言論並不存在攻擊之說

【11月2日更新】TVB發聲明回應Linkedin爆seed，，指「『2022 年 11 月 1 日 香港訊』就近日本台市場及營業部於網絡發表之專業評論而引起關注一事，本台聲明，有關言論並不存在攻擊之說，原文表達 CPRP (Cost Per Rating Point- 收視點成本) 為一項具重要性科學量度方程式，希望引起市場關注，突出 CPRP 的重要性。TVB 一直與業界持份者及廣告業界攜手參與收視調查，以收視點作為最具公信力的評估基礎，現時業界在評估基準上優化納入數碼平台數據，作為未來新世代的業界指標。」 「TVB認為，作為行業一致公認的計量效益標準 (common currency)，討論和增加推廣CPRP絕對是有利電視和廣告業健康發展，亦符合廣告客戶的最大利益。事件無意針對任何人、亦不存在攻擊廣告業界之說。我們致力求進步，加快發展步伐，迎合市場需求。」

【11月2日更新】TVB發聲明回應Linkedin爆seed，，指「『2022 年 11 月 1 日 香港訊』就近日本台市場及營業部於網絡發表之專業評論而引起關注一事，本台聲明，有關言論並不存在攻擊之說，原文表達 CPRP (Cost Per Rating Point- 收視點成本) 為一項具重要性科學量度方程式，希望引起市場關注，突出 CPRP 的重要性。TVB 一直與業界持份者及廣告業界攜手參與收視調查，以收視點作為最具公信力的評估基礎，現時業界在評估基準上優化納入數碼平台數據，作為未來新世代的業界指標。」 「TVB認為，作為行業一致公認的計量效益標準 (common currency)，討論和增加推廣CPRP絕對是有利電視和廣告業健康發展，亦符合廣告客戶的最大利益。事件無意針對任何人、亦不存在攻擊廣告業界之說。我們致力求進步，加快發展步伐，迎合市場需求。」

TVB指「另一個電視台」廣告成本高 TVB於官方LinkedIn的開場白便打上「匪夷所思」，更以3個反問提出控訴「點解 CPRP 貴到咁都仲要買？」、「點解Rating咁高都睇唔到？」、「點解Marketers唔要高ROI？」提出台慶劇《下流上車族》有「高收視」，對比「另一個電視台同一時段嘅收視係3點」，文中指出計算CPRP（Cost Per Rating Point）、即廣告成本除以收視率後的每個收視點成本，「另一個電視台」比TVB貴994%。而ROI為Return On Investment，即是投資後所得的收益與成本間的百分比率，批評ViuTV的廣告成本高又接觸不到多觀眾。 其後下文又直線抽擊ViuTV及一眾香港Marketer，指「23.2點即係成個劇集平均每分鐘都有150萬人睇緊，而另一個電視台同一時段嘅3點收視，即係平均每分鐘約有19萬人睇。畀咁多廣告費得咁少人睇，CPRP 梗係貴啦」。最後文尾便貼上2023廣告優先預訂計劃，呼籲大家落廣告，其推廣手法認真特別。

一眾Markerter都唔buy TVB言論。

網民「唔想target你哋嘅讀者囉」 不過帖文出現後似乎一眾Marketers都不接受，有網民留言指「貴公司嘅marketers炒得，係tvb做過已經係cv上面嘅黑歷史」，亦有人認為TVB的文筆不夠專業，「堂堂一間大企業用啲咁黃大仙下邨街市嘅tone先係匪夷所思」，更有人指「因為唔想target你哋嘅讀者囉」。

Marketer四點反擊TVB 周二便有一名熱心Marketer於帖子打下四點回應不選擇TVB的理由： 即使不是你去做收視報告，你的收視報告也不準確，在當前的社交媒體下收視報告已經過時 你的受眾十分狹窄，只能針對某種年齡層的廣告已不合時宜 明顯其他廣告商在TVB的對手落廣告，ROI比較高，亦更易推廣至其潛在客戶 TVB還是活在過去，就像是個「old seafood」 資料來源：TVB官方LinkedIn