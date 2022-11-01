TVB爆Seed批香港Marketer唔落廣告「匪夷所思」 網民即詳列4點反擊

近來ViuTV吸廣告能力強勁，旗下藝人MIRROR、ERROR等都是廣告商的寵兒，不過最近TVB便於於官方LinkedIn帳戶直接抽擊，批評香港Marketer落廣告決定「匪夷所思」，「另一個電視台」比成本貴勁多，於社交媒體惹起熱議。
TVB指「另一個電視台」廣告成本高
TVB於官方LinkedIn的開場白便打上「匪夷所思」，更以3個反問提出控訴「點解 CPRP 貴到咁都仲要買？」、「點解Rating咁高都睇唔到？」、「點解Marketers唔要高ROI？」提出台慶劇《下流上車族》有「高收視」，對比「另一個電視台同一時段嘅收視係3點」，文中指出計算CPRP（Cost Per Rating Point）、即廣告成本除以收視率後的每個收視點成本，「另一個電視台」比TVB貴994%。而ROI為Return On Investment，即是投資後所得的收益與成本間的百分比率，批評ViuTV的廣告成本高又接觸不到多觀眾。
其後下文又直線抽擊ViuTV及一眾香港Marketer，指「23.2點即係成個劇集平均每分鐘都有150萬人睇緊，而另一個電視台同一時段嘅3點收視，即係平均每分鐘約有19萬人睇。畀咁多廣告費得咁少人睇，CPRP 梗係貴啦」。最後文尾便貼上2023廣告優先預訂計劃，呼籲大家落廣告，其推廣手法認真特別。
網民「唔想target你哋嘅讀者囉」
不過帖文出現後似乎一眾Marketers都不接受，有網民留言指「貴公司嘅marketers炒得，係tvb做過已經係cv上面嘅黑歷史」，亦有人認為TVB的文筆不夠專業，「堂堂一間大企業用啲咁黃大仙下邨街市嘅tone先係匪夷所思」，更有人指「因為唔想target你哋嘅讀者囉」。
Marketer四點反擊TVB
周二便有一名熱心Marketer於帖子打下四點回應不選擇TVB的理由：
- 即使不是你去做收視報告，你的收視報告也不準確，在當前的社交媒體下收視報告已經過時
- 你的受眾十分狹窄，只能針對某種年齡層的廣告已不合時宜
- 明顯其他廣告商在TVB的對手落廣告，ROI比較高，亦更易推廣至其潛在客戶
- TVB還是活在過去，就像是個「old seafood」
資料來源：TVB官方LinkedIn