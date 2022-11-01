TVB爆Seed批香港Marketer唔落廣告「匪夷所思」 網民即詳列4點反擊

TVB指「另一個電視台」廣告成本高

TVB於官方LinkedIn的開場白便打上「匪夷所思」，更以3個反問提出控訴「點解 CPRP 貴到咁都仲要買？」、「點解Rating咁高都睇唔到？」、「點解Marketers唔要高ROI？」提出台慶劇《下流上車族》有「高收視」，對比「另一個電視台同一時段嘅收視係3點」，文中指出計算CPRP（Cost Per Rating Point）、即廣告成本除以收視率後的每個收視點成本，「另一個電視台」比TVB貴994%。而ROI為Return On Investment，即是投資後所得的收益與成本間的百分比率，批評ViuTV的廣告成本高又接觸不到多觀眾。

其後下文又直線抽擊ViuTV及一眾香港Marketer，指「23.2點即係成個劇集平均每分鐘都有150萬人睇緊，而另一個電視台同一時段嘅3點收視，即係平均每分鐘約有19萬人睇。畀咁多廣告費得咁少人睇，CPRP 梗係貴啦」。最後文尾便貼上2023廣告優先預訂計劃，呼籲大家落廣告，其推廣手法認真特別。