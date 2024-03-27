TVB新台搞「靈異版東張西望」 梁思浩探討性交轉運 揭塘西妓女賣初夜習俗

TVB新台開台在即，台前幕後都在搞盡腦汁開拓新節目，而新台頭炮邀請到人稱「村長」的梁思浩夥拍黃紫恩（Jojo）、黃耀英擔任主持，拍攝以靈異直播為賣點的全新節目，還會請來一班玄學大師、殯葬業及廟宇界的翹楚組成顧問團，分享業界的奇聞異事。

顧問團人才濟濟

早前梁思浩在電視城參與節目事前會，出席的顧問團人才濟濟，包括「警界天師」簡信回、奇門遁甲師傅張芯熏、玄學家周亦謙、玄學家周漢明、風水師皓云師傅、六壬師傅陳法齊、狐仙堂林千博師傅、占卜師羅泳嫻及一班殯葬業及廟宇界的翹楚。當日討論話題廣泛，由靈異事件、古怪殯葬儀式都有提及，更探討性交轉運是否真有效、凶宅是否可以買及有甚麼注意事項，涉及不少話題性內容，當日張芯熏師傅即場分享塘西(西環)風月場所的古老習俗，話說當年妓寨琵琶仔(雛妓)賣完初夜後，會即時為恩客「帶孝」以示「喪夫」，方便升呢成為「老舉」接客，恩客還可獲得一封利是作為意頭，聽落都好有趣。