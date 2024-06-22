TVB新節目大玩女神水着放題 林鈺洧周吉佩化身「老鼠屎」累街坊

全新遊戲節目《濠玩夏水禮 2024》將於今晚（22 日）起，逢周六晚上 8 點翡翠台播映。「喪玩隊」、「好玩隊」兩大隊長林盛斌（Bob）、金剛帶領一班「玩得之人」齊集澳門進行水上大激鬥！今晚播出的第一集，有「喪玩隊」的 Bob、周吉佩、林鈺洧（Denice）、陳婉衡和王嘉慧，決戰「好玩隊」的金剛、周志康、余思霆、梁超怡和黃婧靈（波波），一眾女神齊齊水着上陣大曬Nice Body，畫面唯美！

王嘉慧化身「東張小拳后」

首個遊戲「浮橋攻城戰」笑料十足，玩法是兩隊各派代表出場爬浮橋，當兩人碰頭時便猜包剪揼決勝負，猜贏繼續向前爬，猜輸的自動跌落水，直到其中一方成功達陣為之勝利。當中周志康和王嘉慧表現最為出色，周志康化身戰神「遇敵殺敵」Carry 全隊，王嘉慧則一挑四以全勝姿態達陣，堪稱「東張小拳后」！Denice則是「老鼠屎」無誤，皆因她的狀態全程就如未瞓醒一般，動作慢幾拍連累隊友慘敗，最終齊齊接受「潑水之刑」大懲罰。

「今次鬥乜嘢」同樣好玩，玩法是隊長Bob和金剛做代表抽啤牌鬥大或鬥細，輸的那隊其中一名隊員會被隨機拉落水，全隊成員先被拉落水的那隊便為之輸。Bob和金剛大玩心理戰互拋對方，可惜金剛運氣比較差，拿着「3 仔」的他信心十足地挑戰鬥細，豈料 Bob 竟手持更細的「2 仔」，認真黑到冇朋友！