TVB藝員高崗被休班警開槍打死 周潤發劉丹曾聯署聲援 被告終無罪獲釋

TVB藝員高崗1980年因爭執被休班警開槍打死

TVB資訊節目《猜猜我是誰》由記者方東昇及黃曉瑩主持，從舊新聞搵出昔日人物，同觀眾重溫舊事。而最新一集就以前TVB藝員高崗為主角。44年前嘅8月4日，高崗喺西貢同一名休班警因泊車問題發生爭執，後來高崗中槍身亡，終年36歲。

原名蘇潭生嘅高崗，曾在影圈擔任龍虎武師，並於香港當時三間電視台佳視、麗的及TVB効力，演出劇集包括《家變》、《小李飛刀》、《奮鬥》、《倚天屠龍記》、《網中人》、《上海灘》等。高崗有一定知名度，加上涉及人命及警民衝突，事件喺當時社會極之震撼。

事發後社會普遍質疑，點解休班警要向冇武器在手嘅高崗開槍？高崗太太關淑群受訪時更直指警槍係咪可以「隨便殺人」。案件起初被列為「襲警案」更一度引起嘩然，當年同高崗共事過嘅一班藝人，包括周潤發、劉丹及郭鋒等都簽署聯署信件，要求為高崗討回公道。TVB亦出聲明指高崗性格並非好勇鬥狠。事發後一周高崗設靈當日，周潤發同劉丹更為高崗守夜，家屬喺靈堂中央掛上「沉冤待雪」四字。

高崗死亡後未夠一個月，警方以謀殺罪拘捕涉案警員鄭沛錕，案件於翌年3月開審。案情指，事發當晚高崗駕車前飲過酒，同鄭沛錕發生爭執並揮拳打傷對方，鄭眼鏡被打碎，頭及面部受傷。庭上供詞指高崗並冇停手，鄭沛錕表示自己表明身分後，想向高崗腿部開槍，但結果雙方糾纏期間，子彈近距離射向高崗胸口。

案件審理一周後，陪審團裁定鄭沛錕謀殺罪名不成立，但誤殺罪成，判監五年。及後鄭沛錕於同年9月上訴得直，案件發還重審，年底時陪審團裁定鄭沛錕誤殺罪名不成立，當庭釋放。