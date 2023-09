TWICE世巡首闖歐洲兩大城市 成首隊巴西開唱的K-Pop女團

TWICE 9位女孩,成功征服一座座大城市。

韓國女子流行天團TWICE,本月7、8日在英國倫敦,以及11日在法國巴黎成功舉辦《READY TO BE》世界巡迴演唱會。這是TWICE首次在歐洲兩大城市開唱,代表著她們事業另一高峰。而歐洲的巡唱,她們演唱了多首大熱作品,包含曾進入美國Billboard專輯榜前二十的新歌《SET ME FREE》,以及《Alcohol-Free》、《Talk that Talk》和英語歌曲《The Feels》等金曲。