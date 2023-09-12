TWICE世巡首闖歐洲兩大城市 成首隊巴西開唱的K-Pop女團

TWICE 9位女孩，成功征服一座座大城市。

韓國女子流行天團TWICE，本月7、8日在英國倫敦，以及11日在法國巴黎成功舉辦《READY TO BE》世界巡迴演唱會。這是TWICE首次在歐洲兩大城市開唱，代表著她們事業另一高峰。而歐洲的巡唱，她們演唱了多首大熱作品，包含曾進入美國Billboard專輯榜前二十的新歌《SET ME FREE》，以及《Alcohol-Free》、《Talk that Talk》和英語歌曲《The Feels》等金曲。

歐洲樂迷普遍好評 從倫敦及西巴黎兩站的演出，可以看出TWICE在歐洲已積聚非常多的歌迷基礎。據報道，兩場演唱會門票在開賣後，立即掀起浪潮，門票更在短時間內被搶購一空，展現出她們在歐洲的影響力。在倫敦演出當日，有超過1萬名fans聚集在演唱會場館門外，為她們聲援歡呼。而現場氣氛亦十分高漲，成員與fans之間的互動，不但有愛而且十分熱情。據現場觀眾的觀後反映，TWICE完美詮釋每一首作品，舞蹈更是讓樂迷驚豔。

征服南美洲兩大城市 TWICE以絕佳的歌藝與舞技，征服全場歌迷，獲得樂迷熱烈反應，特別是新專輯《READY TO BE》，最近被美國著名音樂雜誌《滾石》，評選為2023年十大佳作之一，這肯定了她們在音樂方面的卓越成就。目前TWICE的世巡地點，已經在全球25座城市舉行了44場大型演唱會。下場巡演將於本月13、14日在德國柏林展開，隨後23、24日則移師至泰國曼谷，11月到澳洲墨爾本、12月在印尼雅加達開唱、明年2月在墨西哥墨西哥城、以及巴西聖保羅獻唱，為當地歌迷獻上精彩演出。TWICE以精彩歌舞席捲全球，帶領K-Pop到達另一高峰。