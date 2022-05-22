TWICE子瑜MOMO娜璉感染新冠病毒 正接受居家隔離

剛於美國舉行世界巡演的韓國女團TWICE，昨日才返回韓國，今日就傳出有3位成員感染新冠病毒。據TWICE的經理人JYP娛樂公布，子瑜、MOMO及娜璉都出現肺炎症狀，其中子瑜和MOMO都有咳嗽症狀，娜璉則身體疲累，她們經核酸檢測後呈陽性證實確診，目前3人正接受居家隔離治療。

▲子瑜的IG上載新相3小時，即湧入過百萬fans派心及慰問。▲ 過百萬人派Like俾子瑜 TWICE的fans遍布中、日、韓3地，他們知道自己的偶像確診後，均紛紛湧到她們的社交帳戶表達關心與慰問，其中子瑜的IG thinkaboutzu今日下午上載美國之行的新相，3小時內即有過百萬網民讚好及留言，著她保重身體。