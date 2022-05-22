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娛樂
2022-05-22 17:42:16

TWICE子瑜MOMO娜璉感染新冠病毒 正接受居家隔離

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K-Pop

(左起)MOMO、子瑜、娜璉，昨日回韓國後證實確診新官肺炎。

剛於美國舉行世界巡演的韓國女團TWICE，昨日才返回韓國，今日就傳出有3位成員感染新冠病毒。據TWICE的經理人JYP娛樂公布，子瑜、MOMO及娜璉都出現肺炎症狀，其中子瑜和MOMO都有咳嗽症狀，娜璉則身體疲累，她們經核酸檢測後呈陽性證實確診，目前3人正接受居家隔離治療。

▲子瑜的IG上載新相3小時，即湧入過百萬fans派心及慰問。▲

過百萬人派Like俾子瑜

TWICE的fans遍布中、日、韓3地，他們知道自己的偶像確診後，均紛紛湧到她們的社交帳戶表達關心與慰問，其中子瑜的IG thinkaboutzu今日下午上載美國之行的新相，3小時內即有過百萬網民讚好及留言，著她保重身體。

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剛完成美國之行的TWICE，一回韓國即有夕位成員染疫。

娜璉成TWICE首位推出個人專輯成員

此外，娜璉亦成為TWICE首位發表個人專輯的成員，她計劃下月24日發布首張個人迷你專輯《IM NAYEON》，並在官方社交網站公開新專輯海報。新專輯名稱表達了娜璉的本名「林娜璉(Im Na-yeon)和我就是娜璉」的兩層含義，值得關注的是，娜璉選在南韓時間同五下午1時(美國東部時間0時)發布新輯，正好趕上周五到周四的Billboard排行榜統計周期，明顯對攻美十分有信心，但感染新冠病毒，不知對她的出碟計劃有否影響。

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即將成為TWICE首位發獨立專輯的娜璉。

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娜璉的出碟日期，瞄準美國Billboard的打榜時間。

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