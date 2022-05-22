TWICE子瑜MOMO娜璉感染新冠病毒 正接受居家隔離

剛於美國舉行世界巡演的韓國女團TWICE，昨日才返回韓國，今日就傳出有3位成員感染新冠病毒。據TWICE的經理人JYP娛樂公布，子瑜、MOMO及娜璉都出現肺炎症狀，其中子瑜和MOMO都有咳嗽症狀，娜璉則身體疲累，她們經核酸檢測後呈陽性證實確診，目前3人正接受居家隔離治療。
▲子瑜的IG上載新相3小時，即湧入過百萬fans派心及慰問。▲
過百萬人派Like俾子瑜
TWICE的fans遍布中、日、韓3地，他們知道自己的偶像確診後，均紛紛湧到她們的社交帳戶表達關心與慰問，其中子瑜的IG thinkaboutzu今日下午上載美國之行的新相，3小時內即有過百萬網民讚好及留言，著她保重身體。
娜璉成TWICE首位推出個人專輯成員
此外，娜璉亦成為TWICE首位發表個人專輯的成員，她計劃下月24日發布首張個人迷你專輯《IM NAYEON》，並在官方社交網站公開新專輯海報。新專輯名稱表達了娜璉的本名「林娜璉(Im Na-yeon)和我就是娜璉」的兩層含義，值得關注的是，娜璉選在南韓時間同五下午1時(美國東部時間0時)發布新輯，正好趕上周五到周四的Billboard排行榜統計周期，明顯對攻美十分有信心，但感染新冠病毒，不知對她的出碟計劃有否影響。