TWICE發放15秒新歌預告片 下月推第3首英語歌攻Billboard(有片)

韓國女團TWICE，上一次回歸在去年3月推出的第12張迷你專輯《READY TO BE》。時隔一年她們帶著全新專輯回歸，今日在官方平台發布最新迷你專輯《With YOU-th》中先行單曲《I GOT YOU》的預告片。預告片長約15秒，展示9位成員9種不同魅力，她們在綠草如茵的草坪上，擺出各種姿勢，唯美簡潔的視覺效果，吸引觀眾的目光。
而《I GOT YOU》是TWICE第3首全英語歌曲，她們的目標是再次進入Billboard排行榜，之前的英文歌曲有《The Feels》和《MOONLIGHT SUNRISE》。這曲亦將收錄在《With YOU-th》專輯中。TWICE將於下月2日下午2時(美國東部時間零時)發行《I GOT YOU》。《With YOU-th》專輯則將於2月23日發行。
▼TWICE於X發布《I GOT YOU》15秒新歌預告短片。▼
TWICE 13TH MINI ALBUM— TWICE (@JYPETWICE) January 29, 2024
"With YOU-th"
Our youth is completed by you🍭
Enjoy a sneak peek of "I GOT YOU" and share your excitement with us!
Can't wait to unveil the full version soon🔥
Snippet of I GOT YOU ver. 2https://t.co/YZ7ZtbzQN9
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