TWICE發放15秒新歌預告片 下月推第3首英語歌攻Billboard(有片)

韓國女團TWICE，上一次回歸在去年3月推出的第12張迷你專輯《READY TO BE》。時隔一年她們帶著全新專輯回歸，今日在官方平台發布最新迷你專輯《With YOU-th》中先行單曲《I GOT YOU》的預告片。預告片長約15秒，展示9位成員9種不同魅力，她們在綠草如茵的草坪上，擺出各種姿勢，唯美簡潔的視覺效果，吸引觀眾的目光。