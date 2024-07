韓國九人女子組合TWICE,日前終於圓完成第5次世界巡迴演唱會,本月27、28日她們在日本橫濱日產體育場舉辦的《READY TO BE in JAPAN SPECIAL》,兩場演出共吸引14萬名觀眾到場。 TWICE亦成為繼男團東方神起、SEVENTEEN後,第三組登上日產體育場開唱的K-Pop藝人,亦是首支在該場館舉辦演出的海外女藝人,展現她們在日本市場的強大影響力,以及超高人氣。她們所屬的經理人JYP娛樂表示,這次巡唱,共吸引150萬名歌迷到場觀看。

在演唱會上,TWICE帶來多首好歌,包括《CHEER UP》、《LIKEY》、《ONE SPARK》、《Perfect World》,以及近作《DIVE》等多首人氣歌曲,並為歌迷獻上精心準備的舞蹈演出。能夠完成今次巡唱,並在日產體育場演出,實在要歸功9名成員的努力,以及歌迷ONCE的支持。

《READY TO BE in JAPAN SPECIAL》巡唱,足跡遍及全球27個國家和地區,歷時1年零3個月時間,共舉辦了51場大型演出,總計吸引了150萬名歌迷到場觀看,而日本的加場演出,就吸引了36萬名歌迷到場。