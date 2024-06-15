Tyson Yoshi信林家謙張敬軒Serrini口密 計劃明年外地辦婚禮

Tyson Yoshi昨日首度以「準人夫」身份出席公開活動。

Tyson Yoshi 早前在溫哥華開演唱會時向女友Christy公開求婚成功，榮升「準人夫」的他昨日(14日)首次出席公開活動，現身「Tyson Yoshi X天主教總堂區學校《文字的魔力》展覽」揭幕禮，欣賞天主教總堂區學校學生重新設計的「保時捷」車身 。活動緣起於Tyson將印有英語粗口的保時捷停泊街頭，引來該校小學生圍觀，事後校方邀請他到學校舉行講座，並以「文字的魔力」（The Power of Words）為題邀學生發揮創意，重新設計車身，Tyson Yoshi將「4強」畫作放上網給粉絲投票，勝出的作品可畫在其朋友借出的跑車上，作公開展覽。Tyson大讚校長開明，「呢位校長好難得，香港地有咁嘅校長真係好，畀著第二間學校，我諗一早俾教統局乜局物局剷爆我。」

動員老友部署秘密求婚 Tyson於活動後受訪，透露秘密求婚行動已籌備數月，特地為求婚而寫的新歌《would you be mine?》，從構思到完成花了逾兩個月時間，圈中好友如張敬軒、林家謙、Serrini等在作曲階段已得知計劃，相信他們都會保守秘密。他笑言出動不少老友夾計部署，請友人帶女友參加workshop，量度女友手指的尺碼來買求婚戒指，他就趁做gym竄出去買婚戒，約花六位數字購買1.8卡鑽戒，購買後放在經理人家，以防被女友發現。

聽求婚歌demo眼濕濕 Tyson表示曾想在香港求婚，但因他只食雞胸，若無故約女友吃飯，很容易被識穿，「有friend話不如搞tour，我諗都，得喎！」由於平時工作不喜歡女友隨行，今次女友也曾感奇怪，故他就以幫手為由，請女友同行。他表示在飛機上聽求婚歌的demo時，有點眼濕濕，幸好邀Christy上台聽他唱《would you be mine?》並下跪求婚時，忍得住眼淚，他笑言，「要殺佢一個措手不及。」