「Do姐」鄭裕玲效力HOY TV,今年拍攝全新旅遊節目,早前已預各將會拍住五位年青男星輪流出埠,首站先與應智越(細貓)到南韓,日前與洪嘉豪才結束德國之行,近日已展開節目的第三站,而第三位男拍檔則是Tyson Yoshi,兩人近日已身在奧地利首都維也納開工。

Do姐於香港時間昨日更新IG,貼出與Tyson Yoshi於當地的合照,並寫:「Ladies and gentlemen Mr Tyson Yoshi is in Vienna!」至於Tyson Yoshi則在IG限時動態公開在維也納的做Gym自拍照,而完成今次之行後,Do姐餘下兩站拍檔則是魏浚笙(Jeffrey)和林家謙。