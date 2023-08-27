TYSON YOSHI新單曲《SEE YOU IN HELL》 向pop punk音樂人Billie Joe致敬

獨立創作人TYSON YOSHI，全新單曲《SEE YOU IN HELL》，向美國punk band GREEN DAY 主音成員Billie Joe致敬，並從對方早期作品《IN MY DREAM》、《RIGHT HERE》及去年的《SELF MADE（SOMETING PT.2）》吸取養分，透過他和創作團隊日常的相處和點滴經歷為靈感，並以全英文歌詞表達即使身處地獄，也毫不畏懼，繼續展現強悍氣魄。 ▼ 《 SEE YOU IN HELL 》 MV ▼

創作團隊日常玩笑變靈感 TYSON YOSHI和其音樂創作團隊，習慣以不同幽默方式分享生活中種種「地獄級」題材，每當遇到這些令人哭笑不得的情況時，他們總是回應著：「落地獄啦你！」這種特有相處模式，和作為一名教徒應該按照聖經律法行事的好拍檔 ISSAC，看起來似乎有些矛盾。於是TYSON YOSHI在一次聚會中不經意地問道：「ISSAC，如果我們都在地獄而只有你留在天堂，生活會變得非常沉悶嗎？」這一問題激發了《SEE YOU IN HELL》整首單曲的創作概念，更勇敢地以這個大膽的角度出發，重新探討身處「地獄」的不同面向。

暗黑風格 pop punk 風格成主軸 MV創作方面，TYSON YOSHI再次與新世代導演THE 11TH合作，根據歌曲主題，細緻呈現中世紀傳統教堂的黑暗和嚴肅神秘氛圍。他本人更親自上陣，在不同打鬥場景中給觀眾帶來刺激的視覺體驗。值得一提的是，MV中還有一幕TYSON YOSHI身穿整齊的西裝，配上標誌性綠色領帶，向以紅色領帶形象示人的Billie Joe致敬的一幕。根據TYSON YOSHI多次預言，他的第三張專輯將以pop punk風格作為創作主軸，而《SEE YOU IN HELL》將率先發布，將為這個企劃率先埋下伏筆。

TYSON YOSHI一改風格，不唱R&B轉玩pop rock。