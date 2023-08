TYSON YOSHI新單曲《SEE YOU IN HELL》 向pop punk音樂人Billie Joe致敬

獨立創作人TYSON YOSHI,全新單曲《SEE YOU IN HELL》,向美國punk band GREEN DAY 主音成員Billie Joe致敬,並從對方早期作品《IN MY DREAM》、《RIGHT HERE》及去年的《SELF MADE(SOMETING PT.2)》吸取養分,透過他和創作團隊日常的相處和點滴經歷為靈感,並以全英文歌詞表達即使身處地獄,也毫不畏懼,繼續展現強悍氣魄。

▼ 《 SEE YOU IN HELL 》 MV ▼