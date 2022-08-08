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娛樂
2022-08-08 22:41:57

Tyson Yoshi演唱會｜林家謙台上揶揄 Tyson Yoshi爆粗還擊

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Tyson Yoshi尾場個唱，有觀眾拋出胸圍及底褲。

Tyson Yoshi尾場個唱，有觀眾拋出胸圍及底褲。

Tyson Yoshi一連四場演唱會，今晚在九展舉行尾場，並邀得好友林家謙擔任嘉賓，女友Christy和吳林峰到場支持。當Tyson Yoshi介紹林家謙出場時，全場high爆，二人合唱《空中的這一秒》後，家謙隨即寸爆Tyson Yoshi，指他每晚找人掟個Bra上台，並不停問為何今晚沒有，Tyson Yoshi即以林家謙飲品廣告的對白「好熱呢？」作回應，但仍然被林家謙咬住不放，最後Tyson Yoshi忍不住爆粗說︰「X你啦！哈哈！佢真係好仆……本身set死咗我淨係講『好熱呢』，點知佢講呢抽嘢！」

Tyson Yoshi忍不住除林家謙的外套還擊。 Tyson Yoshi與林家謙互窒勁好笑。 Tyson Yoshi與林家謙互窒勁好笑。

林家謙：我就係你個bra

之後Tyson Yoshi見林家謙繼續追問關於胸圍的事，於是上前拉開林家謙的外套說︰「睇下你嗰個！」隨即令全場嘩聲四起。沒料到林家謙此時爆一句「我就係你個bra(bro)love u bra(bro)！」然後兩個人爆笑合唱《熱到除衫》。

林家謙在台上埋怨Tyson Yoshi令他延遲宣傳新歌，之後取出電話表示要對方在台上幫手，在IG出新歌Teaser。林家謙在Tyson Yoshipo前又要反覆檢查，Tyson Yoshi說︰「快啲啦！處女座！」之後林家謙在IG貼出新歌，並唱出《夏之風物詩》。過去三場都有人掉胸圍上台，今晚亦不例外，更有觀眾掉出紅噹噹內褲，非常搞笑。

林家謙獻唱《夏之風物詩》。 林家謙做嘉賓更狂寸Tyson Yoshi。 Tyson Yoshi在九展舉行演唱會。 Tyson Yoshi在九展舉行演唱會，全場high爆。 觀眾掉上胸圍及紅色底褲。 Tyson Yoshi在九展舉行演唱會，全場high爆。 Tyson Yoshi在九展舉行演唱會，全場high爆。 Tyson Yoshi拿起觀眾掉上台的紅色底褲。 又有胸圍。 Tyson Yoshi在九展舉行演唱會，全場high爆。 Tyson Yoshi在九展舉行演唱會，全場high爆。 Tyson Yoshi Tyson Yoshi Tyson Yoshi Tyson Yoshi Tyson Yoshi
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