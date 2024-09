Tyson Yoshi被好友背叛打擊甚大 孖台灣音樂才子派偉俊打造新歌唱出經歷

獨立創作歌手Tyson Yoshi日前在社交平台上傳2024年第三支派台歌《Fxxk you and your friends》預告片,並講述自己曾被好友出賣的心情,很多網民留言表示有同感,紛紛分享被出賣的經過。新歌亦於昨日正式派台,其MV已在各大網絡平台上架。

繼上首求婚派台歌成功在各個社交媒體上洗版後,Tyson Yoshi本年第三首派台歌,選擇與台灣音樂才子派偉俊Patrick Brasca再度合作。繼四年前二人共同創作的歌曲《忘記你》廣受好評,上個月已在網絡平台破七百萬播放率,今次二人再度攜手包辦曲詞編,新歌同樣以二人專屬的曲風加上琅琅上口的歌詞,二人望打破上首歌的記錄,衝破千萬點擊率。