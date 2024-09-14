Tyson Yoshi被好友背叛打擊甚大 孖台灣音樂才子派偉俊打造新歌唱出經歷

獨立創作歌手Tyson Yoshi日前在社交平台上傳2024年第三支派台歌《Fxxk you and your friends》預告片，並講述自己曾被好友出賣的心情，很多網民留言表示有同感，紛紛分享被出賣的經過。新歌亦於昨日正式派台，其MV已在各大網絡平台上架。
繼上首求婚派台歌成功在各個社交媒體上洗版後，Tyson Yoshi本年第三首派台歌，選擇與台灣音樂才子派偉俊Patrick Brasca再度合作。繼四年前二人共同創作的歌曲《忘記你》廣受好評，上個月已在網絡平台破七百萬播放率，今次二人再度攜手包辦曲詞編，新歌同樣以二人專屬的曲風加上琅琅上口的歌詞，二人望打破上首歌的記錄，衝破千萬點擊率。
向來都以日常生活為靈感來源的Tyson Yoshi，今次亦是親身經歷，並直言：「我今年已經踏入30歲，每個人都會喺某個年紀面對時間嘅考驗，隨著日子的流逝，難免會遇到被好朋友背叛，正所謂人生流流長總會遇上幾個仆街，呢句嘢除咗喺男女關係上適用，我覺得連對朋友嘅關係都適用，件事對我打擊都大㗎，但教識我點再細心啲帶眼識人，都係成長嘅一部分。」今次新歌MV，兩位大男孩可謂期待了很久。源於四年前《忘記你》的MV打算找一群玩攝影的好朋友一起來完成，但因疫情關係，最終分開Patrick自己在台灣拍攝，而Tyson Yoshi則是在香港拍攝。他們二人為了圓夢，Tyson Yoshi上月帶同自己MV拍攝班底，特意飛去台灣與Patrick一同拍攝，促成了今次港台兩地一同合作的成品。
除了音樂創作上偏好以日常作靈感外，是次MV有部分劇情亦是來自Tyson Yoshi的親身經驗，包括MV開頭講述，他在一個無人的沙漠，疑似被寵物狗帶進80年代的美式快餐廳遇上Patrick，才發生後續的故事，Tyson Yoshi坦言：「事實係有人帶我入咗個局，之後我先知，原來瀨嘢！」不過面對往事，他表示：「其實我都已經放下咗一段時間，都不會再作任何回應喇！」他更呼籲各位樂 迷就當做普通故事來欣賞吧，不要作多餘的猜測。