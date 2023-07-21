Viu原創劇《轉角浣紗街》開鏡 楊偲泳夥拍吳肇軒譜小清新戀曲

繼青春戀愛短劇《#她和她的戀愛小動作》後，串流視像平台Viu再度攜手「本地製作」開拍Viu Original本地原創劇《轉角浣紗街》，該劇以「1/2 Café」為背景，講述老闆娘Joyce（楊偲泳飾）在咖啡店首創「C&F（Coffee and Friends）」服務，旨在為啡友提供線下配對機會；一天，人稱「分手大師」的Marco（吳肇軒飾）卻在店內經營起「代理分手」生意，令Joyce大感不滿！一個為人牽起紅線、一個助人斬斷情根，互看不順眼的兩個人卻在一杯又一杯的特色咖啡中加深了解，成為了互相扶持的人生夥伴。

Viu今日為《轉角浣紗街》舉行開鏡儀式，劇集監製伍健雄、導演朱鳳嫻，以及一眾主要演員包括楊偲泳（Renci）、吳肇軒、陳穎欣（Yanny）、湯怡、楊天宇（Angus）、曾樂彤、張凱娸（Kiki）、余德丞均現身齊齊切燒豬，祈求拍攝順利，預祝新劇有好成績！近年Viu積極打造Viu Original原創劇，先後推出多套大受歡迎的Viu Original原創韓劇，包括宋仲基主演的《財閥家的小兒子》、李帝勳主演的《模範的士2》等， Viu副總裁盧家傑先生表示：「Viu多年來一向致力為觀眾提供優質的影視內容，除了緊貼當地播放的的韓、日、中、台、泰劇、綜藝節目和日本動畫，亦聚焦發展自家品牌Viu Original。繼去年推出香港首部Viu Original本地原創劇《#她和她的戀愛小動作》後，今年再推出《轉角浣紗街》，務求製作更多迎合本地口味的節目，為觀眾帶來更多元化的娛樂選擇。」

余德丞演 hehe 角色

《轉角浣紗街》由「影壇新貴」楊偲泳夥拍吳肇軒，兩人飾演一對歡喜冤家，談到彼此角色人設南轅北轍，Renci點頭表示：「我幫人識朋友，佢就幫人分手！現實中的我對感情看法『佛系』，認為在一起或分手都是命中註定！」說到演繹「分手大師」一角，吳肇軒即笑說：「現實中的我都經常勸人分手，但個人的經驗都是被動居多！我喺劇入面因為負責幫人講分手，因而成日被人潑咖啡，夠晒難忘！」至於飾演Renci好友「空姐Molly」的Yanny則自言在新劇過足「制服癮」，Yanny自言屬於「決絕型」，講分手不會拖泥帶水。至於《轉角浣紗街》的客串陣容包括久未接拍劇集的湯怡，今次她將化身年輕闊太，和楊天宇發展出一段「非一般」戀情，帶來充滿驚喜的合作火花，配合與Yanny共譜感情線的岑珈其、飾演「分手大師」前度的曾樂彤和網路紅人程仁富等；至於首次挑戰hehe角色的余德丞，笑言每星期獲Do姐（鄭裕玲）推介看BL劇，有助鑽研「同志」角色，又謂如果劇情需要的話，獻出hehe咀嘴亦沒所謂。