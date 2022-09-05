ViuTV推新節目《造型師大賽》由193主持 網民勁期待：好想睇佢滔滔不絕講fashion

ViuTV過往都有唔少題材創新嘅綜藝節目，例如《ERROR自肥企画》、《膠戰》、《造美人》及《尾二一屆口罩小姐》等都深受歡迎，成功吸引觀眾收看，同時喺網上掀起話題。去到今日ViuTV又有新搞作啦，佢哋喺社交網站專頁宣布進行首個造型師比賽大招募，並搵嚟ERROR成員193（郭嘉駿）擔任主持，選出新世代最強造型師。

MIRROR紅館演唱會發生​​事故後，MakerVille宣布MIRROR停工兩個月，導致MIRROR相關節目被抽起、唔少安排好嘅工作及計劃需要改期或取消。同期出道嘅ERROR工作就繼續，由佢哋主持嘅《尾二一屆口罩小姐》都未播影完畢，公司就喺社交網站專頁宣布以造型師為題材嘅新選秀節目《造型師大賽》（暫名），節目搵嚟被封為「九龍灣時裝之鬼」嘅ERROR成員193（郭嘉駿）擔任主持。而參賽者嘅要求方面，除咗係年滿18歲嘅香港人之外，職業同背景都不限，只要係同193一樣熱愛時裝、對Styling有敏銳觸角就可以參加，而冠軍仲可以獲得與唔同藝人合作嘅機會。

網民：33做到佢強項既節目啦

《造型師大賽》可以話係為193度身訂造嘅節目，唔少網民都紛紛留言支持及表示期待，例如、「好正呀！今次開正33果瓣，節目主持加fashion，一定好好睇」、「好相信193對時裝嘅觸角！等咗193主持時裝節目好耐啦！好開心終於有得睇」、「好想睇，33做到佢強項既節目啦」、「度身訂造，好想睇！」、「超開心，33有新節目」、「喂，好期待呀。」、「呢個節目超期待呀～」、「好想睇佢滔滔不絕講fashion」及「超期待九龍灣時裝之鬼33主持fashion 節目 發揮所長」等等。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載