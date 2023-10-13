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娛樂
2023-10-13 20:36:59

ViuTV節目巡禮2024｜呂爵安Alton回應後援會事件 阿Mo生日有送祝福

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MIRROR團綜將於12月播出。

MIRROR現身節目巡禮，並以壓軸表演嘉賓出場，跳唱新歌 Catch a Vive》。為了慶祝成團5周年，他們早前拍攝的團綜《MIRROR Time》將於12月播出。另外，楊樂文(Lokman)及邱士縉(Stanley)分別會在劇中《17年命運週期》及《島嶼協奏曲》。

Lokman透露在《17年命運週期》要扮演17歲，笑言已經不是考演技的問題。他透露劇情有點哀傷，「看下這個世界，去理解下發生甚麼事，擁抱著這個哀傷繼續走下去。」Stanley表示在台灣拍攝很開心，但遺憾是跟鄧麗欣沒有對手戲，並稱劇中有很多台灣演員參與。

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Anson Lo有感自己渺小

提到他們到澳洲拍團綜，Anson Lo在社交平台透露自己落淚，他說︰「因為看著很大的景，覺得世界很大，自己很渺小，覺得原來在香港的壓力，或者在香港還在煩惱工作，其實很小事。」其後提到他們打牌，眾人暗示Stanley輸得最多。

派代表為阿Mo送祝福

昨日是阿Mo李啟言生日，問到MIRROR有沒有表示，Lokman說︰「我們有代表跟他說，每個人逐一發給他會阻礙他休息，我覺得心意可以放在心上，為他祈禱，希望宇宙能給他力量。」對於姜濤上演的電影，被人拍到大批粉絲只看他的部份便離場，甚至首映出現混亂，令贊助商不滿。他說︰「我們演員組演員自己的職責就可以，這些事就是其他公司負責，我們不方便評論太多。我希望大家可以欣賞完整套戲，因為是很多人的心血。」

追星只求開心

EdanAlton的後援會先後解散，Edan表示知道有一些不好的言論，知道他們都有壓力，但始終都不能這樣說話，所以他們只好辭職，相信fans club已籌備下一輪競選。他提到知道後援會將把款項全數捐出，但他覺得這未必是最好的方案，現時交由公司協助，希望到最後可以有一個較好的方案。他稱現時自己只能密切事件發生，他指大家追星只求好開心，無論是否加入fans club也好，只要支持偶像就可以，自己不願見到新舊admin被起底。Alton表示同意Edan說法，並指fans club已成立了一段時間，現時也只好交給公司，但仍有不少聲音，看看之後有甚麼好決定，無論自己或者Edan 都好，都希望可以盡快解決問題。

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