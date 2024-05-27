ViuTV節目巡禮2024｜黃心美回巢孖陳俞希《造星》後再合作 不擔心負評拒再談黃心穎(有片)

ViuTV今日於奧海城舉行《ViuTV年中無休2024節目發布會》，在真人騷節目方面，下半年將推出由陳俞希(Hailey)﹅黃心美(Scarlett)﹅劉明軒和孫慧雪主持的熟女選美節目《美麗四十路》、黃賢誌主持的男男戀愛配對節目《Boyscation Too》，以及謝君豪和袁富華等擔任評審的演員選拔實況節目《選角》。

Hailey和Scarlett繼6年前的《全民造星》後再合作做主持，今日姜濤和Stanley亦同場，當年已是「生粉」(AK江𤒹生fans)的黃心美表示，有跟Stanley打招呼，「佢話我好瘦，其實佢才變得很瘦，不過今朝在化妝間見到Edan，我們擁抱了一下，我叫佢幫我問候AK，佢話我仍很專一。」兩人都身形瘦削，笑言合拼都不及Stanley的胸肌豐厚。