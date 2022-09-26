ViuTV 10月連推4部MIRROR劇Lokman、AK新劇易名叫《繩角》

無綫今日在亮燈儀式上宣布一系列台慶節目陣容，推出四部台慶劇。另一邊廂，ViuTV亦預告將在10月陸續播出四部MIRROR主演的劇集，包括《野人老師》、《季前賽》、《繩角》及《百萬同居計劃》。

Stanley感謝旦哥鼓勵 《野人老師》由鄭丹瑞(旦哥)、邱士縉(Stanley)、陳瑞輝(Frankie)、談善言、沈殷怡主演，並於下月3日晚上9點半播出。旦哥早前亮相《爆谷一周》為劇集宣傳，大讚劇中飾演他的兒子Stanley好有智慧，並指他做足功課。Stanley其後在IG限時動態貼了和旦哥合照，他感性寫道：「感恩遇上你做我爸爸，感謝你當我仔咁教導同分享，獲益良多。多謝你﹗」Frankie亦在IG限時動態分享《爆谷一周》的精華片段。

《季前賽》10月底播 萬眾期待的《季前賽》亦播出有期，此劇由姜濤、陳卓賢(Ian)、呂爵安(Edan)、Stanley、肥仔梁業、193郭嘉駿主演，播映日子為10月24日晚上9時半。姜濤近日亦密密到維園打波，似是為劇集宣傳做準備。原本商台舉行的《903 AllStar 籃球賽》，可為此片作宣傳，但因為MIRROR休團問題，令活動延期。

《死角》易名叫《 繩角 》 由楊樂文(Lokman)、 江𤒹生( Anson Kong)、王智德(Alton)、邱傲然(Tiger)及周國賢主演的《繩角》預告亦首度曝光，Lokman的鏡頭比較多，而AK亦有大量騷肌畫面。宣傳片亦可見到Alton赤裸上身自打心口，和Tiger就穿上風褸跟別人說話。值得一提的是，此片原名是《死角》，是改編自同名漫畫《死角》，惟預告播出則變成《繩角》。