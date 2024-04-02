Will柯煒林放狗打醒十二分精神 感謝熱心網民協助尋犬

全城矚目的香港國際七人欖球賽將於本周五舉行，紐西蘭欖球隊All Blacks訪港出席比賽。今日，All Blacks球員現身黃竹坑，帶領本地藝人柯煒林Will、張蔓姿Gigi、歸綽嶢Nancy參與欖球訓練營，向柯煒林、張蔓姿及歸綽嶢等嘉賓親自指導，分享掌握欖球的基本技巧。

Will表示中學體育課時亦曾試過玩欖球，不過只是很初級，今次接觸過後很大興趣想再玩，他表示：「好興奮，我每逢對於刺激嘅運動都好有興趣，Ice Hockey都有繼續打，依家呢個Rugby又打，所以係好玩嘅。」問到會否衝撞時不夠其他球員大隻，Will就笑言會做Gym練大隻。