Will柯煒林放狗打醒十二分精神 感謝熱心網民協助尋犬

全城矚目的香港國際七人欖球賽將於本周五舉行，紐西蘭欖球隊All Blacks訪港出席比賽。今日，All Blacks球員現身黃竹坑，帶領本地藝人柯煒林Will、張蔓姿Gigi、歸綽嶢Nancy參與欖球訓練營，向柯煒林、張蔓姿及歸綽嶢等嘉賓親自指導，分享掌握欖球的基本技巧。
Will表示中學體育課時亦曾試過玩欖球，不過只是很初級，今次接觸過後很大興趣想再玩，他表示：「好興奮，我每逢對於刺激嘅運動都好有興趣，Ice Hockey都有繼續打，依家呢個Rugby又打，所以係好玩嘅。」問到會否衝撞時不夠其他球員大隻，Will就笑言會做Gym練大隻。
參演台片明年上映
Will養的雪橇愛犬Reef早前跑入維園後不知所終，他在社交網呼籲網民幫手尋狗，幸好在三小時後成功尋回愛犬，他表示現在放狗會小心一點，Will說：「嗰次係我自己疏忽，唔記得幫佢戴GPS，不嬲都有，現在有戴番GPS，現在很安全，好開心，喺屋企等緊我。」Will十分感謝熱心市民協助尋狗，尤其是維園的保安人員，有位保安姐姐更不捨得放Reef離開。Will每日會放狗三次，平時亦會帶愛犬到香港大球場附近散步，對於七人欖球賽將於大球場舉行，他亦希望可以入場感受氣氛：「到時我都想有冇機會睇，因為最近工作仲安排緊，因為我上次看Rugby 7都係大學嘅時候，跟一班朋友入場睇得好興奮，因為氣氛非常好，然後又飲咗酒，好期待今次有機會再去睇到。」Will最近工作比較忙，目前放了不少劇本，正傾談及揀選合適作品演出，包括電影和劇集，加上4月份有不同工作， 還要花時間去照顧狗仔，所以最近過得相當充實。Will去年分別拍攝了三套電影及三部劇集，而去年底參演的台灣電影《大濛》應該會在明年暑假上映，該片拍檔分別有被封為金馬怪物新人的方郁婷及型格女歌手9m88，他稱：「方郁婷係《美國女孩》其中一位主角，非常之有才華，認識佢嗰時17歲，有時會覺得自己演技差啲，然後認識到9m88，因為有聽開佢嘅歌，都好開心，仲帶咗佢哋去台灣溜冰。」