Windy詹天文新歌《一切都是有原因的》MV面世 首次拍足24小時捱到胃痛

Windy詹天文推出全新單曲《一切都是有原因的》，今次有別於以往《麻煩彈開》、《大雕刻家》的跳唱歌路，轉而以空靈的聲線演繹新歌，展現出不同面向的魅力。對於推出新歌，Windy感到非常興奮：「每一次可以推出自己嘅作品都會覺得好興奮！感受到今次新歌唱法上嘅轉變，同埋呢首歌嘅訊息。」她又表示極度喜歡新歌的曲風嘅作品，因為感覺很夢幻，很舒服，可以不斷loop。

今次新歌由Edward Chan擔任監製，Windy覺得感覺好神奇：「錄音過程Edward唔會俾好大壓力要逼自己交一啲出嚟，而係引導我，又會熄燈俾我去感受個氛圍。每次當我唱到一啲佢想要嘅感覺，啱feel嘅句子嘅時候佢都會好激動，好似一齊做緊一個project，感受嗰份喜悅！」Windy表示很喜歡歌詞中「我要變壯闊要抱壯闊的雲／我要變細緻吻細緻的塵」這一段，她說：「首先我很喜歡呢份歌詞，錄音嗰時一層一層疊vocal喺上面，好有chemistry，好有畫面！」