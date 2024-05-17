Winka@COLLAR睇中漁佬才華即場抄牌 預告開IG帳號公開追歌

樂隊Nowhere Boys與陳泳伽（Winka）@COLLAR早前合唱《異人之野望》外界反應熱烈，早前在Chill Club首度玩Live Band演出後，夾Band夾上癮，最近將此歌編成「激昂版」，同場再將Winka獨唱慢歌《一手造成》重新編成「Punk版」，拍攝Studio Live在YouTube上架。
主音Van說：「今日錄嘅特別版真係好特別，因為完全沒有program（程式）協助下，全部靠我哋即場演奏樂器、憑即場感覺去玩，樂器與人聲要好夾。好開心呢度有座Grand Piano（三角鋼琴），所以我哋都著得斯文啲。今日特別版將《異人之野望》重新編曲，變成『激昂版』，而呢個激昂來自『漁佬』彈嘅鋼琴，以及鼓手Nate加咗Jass Drum（爵士鼓），所以同大家聽嘅原裝版好唔同。」夾一首歌當然不夠喉，所以他們另外再為Winka的《一手造成》重新改編，因為是二次創作笑言是「二手版」名為《雙手造成》。
舊作改頭換面後，Winka表示耳目一新，可以作為這首歌面世一周年的紀念版。她說：「我覺得好正，因為我真係無諗過《一手造成》 大家印象中嘅慢歌，可以變成令到大家都好Hyper（亢奮 ）、一齊跳嘅歌，我頭先跳到幾乎唔夠氣唱！」眾人玩得太落力，連結他線都被彈斷。Winka說：「我已經幻想出騷時可以有呢個新版去玩，仲可以一齊夾Band表演！我相信吸引力法則，成日話要做Bandshow和戶外表演，講講吓就有架啦！」Winka的吸引力法則除了希望做Bandshow，還向「漁佬」施法，她說：「頭先大家休息嘅時候我見到『漁佬』彈琴，我問佢係咪作緊新歌，然後叫佢幫我作首歌，佢靦腆地答應⋯⋯」Nowhere Boys成員即起哄。Winka揚言：「我怕佢走數，即刻『抄牌』，如果佢唔寫歌畀我，我就喺IG開個account叫做『漁佬交歌』日日追佢交歌！」