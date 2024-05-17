Winka@COLLAR睇中漁佬才華即場抄牌 預告開IG帳號公開追歌

樂隊Nowhere Boys與陳泳伽（Winka）@COLLAR早前合唱《異人之野望》外界反應熱烈，早前在Chill Club首度玩Live Band演出後，夾Band夾上癮，最近將此歌編成「激昂版」，同場再將Winka獨唱慢歌《一手造成》重新編成「Punk版」，拍攝Studio Live在YouTube上架。

主音Van說：「今日錄嘅特別版真係好特別，因為完全沒有program（程式）協助下，全部靠我哋即場演奏樂器、憑即場感覺去玩，樂器與人聲要好夾。好開心呢度有座Grand Piano（三角鋼琴），所以我哋都著得斯文啲。今日特別版將《異人之野望》重新編曲，變成『激昂版』，而呢個激昂來自『漁佬』彈嘅鋼琴，以及鼓手Nate加咗Jass Drum（爵士鼓），所以同大家聽嘅原裝版好唔同。」夾一首歌當然不夠喉，所以他們另外再為Winka的《一手造成》重新改編，因為是二次創作笑言是「二手版」名為《雙手造成》。