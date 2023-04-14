XODIAC公開9子團體照定月底出道 兩香港成員成門面擔當

由天加一文化傳媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司新人廠牌OCJ NEWBIES打造的首隊K-POP男團XODIAC，出道歌《THROW A DICE》將於本月25日公開，XODIAC近日已於官方IG公開最新團體造型照，同時宣布確定以9人姿態正式出道。

新加入三成員

XODIAC上月公開首支Pre-debut song（出道前傳歌）《CALLING》時，已率先公開6位成員，當中包括總隊長LEX、香港成員SING及四位韓國成員HYUNSIK、WAIN、BEOMSOO和DAVIN，而在《THROW A DICE》中新加入的3位成員則有來自香港的LEO、印尼的ZAYYAN及韓國成員GYUMIN。由於XODIAC有兩位來自香港的成員SING和LEO，所以亦引起港迷的關注，有粉絲大讚二人是隊中的門面擔當，亦希望他們出道後能爆紅為港爭光。